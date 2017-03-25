عشرات الآلاف يتظاهرون في شوارع لندن ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص السبت في شوارع لندن للتعبير عن رفضهم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ورفعوا شعارات "متحدون لأجل أوروبا" و"أسمعوا صوتكم، أوقفوا بريكست". وستعلن رئيسة الحكومة البريطانية الأربعاء رسميا بدء آلية الخروج من الاتحاد.

قبل أربعة أيام من بدء إجراءات الطلاق مع الاتحاد الأوروبي، وتحت شعار "متحدون لأجل أوروبا" و"أسمعوا صوتكم، أوقفوا بريكست"، سار نحو 80 ألف شخص (بحسب المنظمين) في شوارع لندن للتعبير عن رفضهم الخروج من الاتحاد.

وفي طقس مشمس، رفع المتظاهرون العلم الأوروبي الأزرق مع نجوم مذهبة ولافتات عدة كتب عليها خصوصا: "غدا (الأحد) عقارب الساعات تعود ساعة إلى الوراء، والأربعاء تعود 40 عاما إلى الوراء" و"الإرهاب لن يقسمنا، بعكس بريكست" و"عمري 15 عاما، أريد أن تعيدوا لي مستقبلي" و"لسنا خائفين".

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ووقف المشاركون دقيقة صمت أمام مبنى البرلمان حدادا على الضحايا الأربع لاعتداء الأربعاء الذي خلف أيضا خمسين جريحا. وقال زعيم الديمقراطيين الأحرار تيم فالون مخاطبا المتظاهرين: "الديمقراطية مستمرة"، مضيفا "نحن هنا رغم هذا الهجوم".

وقال المنظمون: "لن نرهب وسنكون متحدين ومتضامنين. وسنتظاهر من قلب ديمقراطيتنا ونستعيد شوارعنا تكريما لمن قتلوا".

وستعلن رئيسة الحكومة البريطانية الأربعاء رسميا بدء آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي ما يمهد لعامين من المفاوضات الشاقة.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 25/03/2017