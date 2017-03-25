الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

فرنسا: المرشحون في صلب الحملة الانتخابية

للمزيد

حدث اليوم

سوريا : من يلعب ورقة الرقة؟

للمزيد

وجها لوجه

ليبيا.. هل تؤثر "الانتهاكات" على وزن حفتر في الحوار السياسي؟

للمزيد

النقاش

بريطانيا: تكاليف الإرهاب وتداعياته

للمزيد

حدث اليوم

التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية: ساعة الحسم؟

للمزيد

ثقافة

بعد سنوات من البحث.. من رسم لوحة "بحيرة لومو"؟

للمزيد

هي الحدث

لطيفة بن زياتن.. مستمرة في النضال ضد التطرف

للمزيد

الدوريات

شبح مارين لوبان يخيم على الانتخابات الرئاسية الفرنسية!!

للمزيد

حوار

مؤسس حركة تغيير الفلسطينية علي أبو عواد: الفلسطينيون ليسوا ضحايا لأحد!!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

عشرات الآلاف يتظاهرون في شوارع لندن ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

© أ ف ب | شعار تظاهرة لندن: "أسمعوا صوتكم، أوقفوا بريكست". 2017/03/25

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/03/2017

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص السبت في شوارع لندن للتعبير عن رفضهم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ورفعوا شعارات "متحدون لأجل أوروبا" و"أسمعوا صوتكم، أوقفوا بريكست". وستعلن رئيسة الحكومة البريطانية الأربعاء رسميا بدء آلية الخروج من الاتحاد.

قبل أربعة أيام من بدء إجراءات الطلاق مع الاتحاد الأوروبي، وتحت شعار "متحدون لأجل أوروبا" و"أسمعوا صوتكم، أوقفوا بريكست"، سار نحو 80 ألف شخص (بحسب المنظمين) في شوارع لندن للتعبير عن رفضهم الخروج من الاتحاد.

وفي طقس مشمس، رفع المتظاهرون العلم الأوروبي الأزرق مع نجوم مذهبة ولافتات عدة كتب عليها خصوصا: "غدا (الأحد) عقارب الساعات تعود ساعة إلى الوراء، والأربعاء تعود 40 عاما إلى الوراء" و"الإرهاب لن يقسمنا، بعكس بريكست" و"عمري 15 عاما، أريد أن تعيدوا لي مستقبلي" و"لسنا خائفين".

للمزيد: الحكومة البريطانية تستعد "لكل الاحتمالات" فيما يتعلق بـ"بريكسيت"

ووقف المشاركون دقيقة صمت أمام مبنى البرلمان حدادا على الضحايا الأربع لاعتداء الأربعاء الذي خلف أيضا خمسين جريحا. وقال زعيم الديمقراطيين الأحرار تيم فالون مخاطبا المتظاهرين: "الديمقراطية مستمرة"، مضيفا "نحن هنا رغم هذا الهجوم".

وقال المنظمون: "لن نرهب وسنكون متحدين ومتضامنين. وسنتظاهر من قلب ديمقراطيتنا ونستعيد شوارعنا تكريما لمن قتلوا".

وستعلن رئيسة الحكومة البريطانية الأربعاء رسميا بدء آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي ما يمهد لعامين من المفاوضات الشاقة.

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 25/03/2017

  • بريطانيا

    بريطانيا: تصويت حاسم لمجلس اللوردات على مشروع قانون إطلاق عملية البريكسيت

    للمزيد

  • بريطانيا

    لندن قد تتمكن من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون نفقات

    للمزيد

  • بريطانيا

    مجلس العموم البريطاني يأذن ببدء "بريكسيت" ويرفع الأمر لمجلس اللوردات

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي