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الشرق الأوسط

التحالف الدولي يقر بأنه قصف "بناء على طلب" عراقي موقعا سقط فيه قتلى مدنيون بالموصل

© أ ف ب | الجانب الغربي لمدينة الموصل تحت القصف، في 24 آذار/مارس.

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/03/2017

أقر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" فس العراق وسوريا السبت في بيان أنه قصف موقعا غرب مدينة الموصل قد يكون أسفر عن سقوط عشرات القتلى المدنيين فيه كما أكدت تقارير إعلامية. وأوضح أنه قام بذلك "بناء على طلب من القوات العراقية".

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" السبت في بيان أنه، وبناء على طلب من القوات العراقية، قصف موقعا غرب الموصل أفادت تقارير عن سقوط عشرات القتلى المدنيين فيه إثر ضربة جوية.

وقال التحالف: "بعد الاستعراض الأولي لبيانات الضربات (...) ضربت قوات التحالف مقاتلين تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" ومعداتهم بناء على طلب من القوات العراقية في 17 آذار/مارس في غرب الموصل في الموقع الذي قيل إن ضحايا مدنيين سقطوا فيه".

وأشار التحالف إلى احتمال سقوط 220 قتيلا بشكل غير متعمد خلال ضربات جوية لقواته منذ بداية آذار/مارس، لكنه أكد أن باقي الحوادث لا تزال قيد التحقيق.

وتشارك القوات الأمريكية في ضرب تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق منذ آب/أغسطس 2014، ولعبت الضربات الجوية للتحالف الدولي دورا كبيرا لمساعدة القوات العراقية في استعادة الأراضي.

من جهتها، لم تصدر القوات العراقية أي أرقام أو إحصاءات بخصوص سقوط ضحايا مدنيين. وشنت هذه القوات عملية عسكرية كبرى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لاستعادة مدينة الموصل أكبر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية".

وبعد استعادتها الجانب الشرقي، تخوض منذ 19 شباط/فبراير معارك في الجانب الغربي الأكثر اكتظاظا وقد وصلت إلى منتصفه.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/03/2017

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