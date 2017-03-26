ألمانيا: اختبار انتخابي لميركل قبل ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية

تبدأ اليوم الأحد انتخابات مقاطعة السار في جنوب غرب ألمانيا، ويمثل ذلك انطلاق عام انتخابي في البلاد وأول اختبار في هذه السنة للمستشارة الألمانية التي يجد حزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي أمام تصاعد شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي مارتن شولتز.

قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية الألمانية، يواجه المحافظون بقيادة أنغيلا ميركل الأحد أول اقتراع يشكل اختبارا في مقاطعة السار (جنوب غرب) حيث يأمل الاشتراكيون الديمقراطيون في انتزاع المنطقة مع استعادتهم شعبيتهم وبفضل لعبة التحالفات.

ودعي حوالي 800 ألف ناخب إلى التصويت في هذه المقاطعة الصغيرة الحدودية مع فرنسا، لتجديد برلمانهم.

وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة (06:00 ت غ) لينتهي التصويت عند الساعة 18:00 (16:00 ت غ). وستعلن التقديرات الأولية بعيد ذلك.

ويقود الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشارة الألمانية هذه المنطقة العمالية الغنية بالمناجم. وهو يتصدر استطلاعات الرأي التي تتوقع حصوله على ما بين 35 و37 بالمئة من الأصوات.

لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الأقلي في حكومة التحالف برئاسة ميركل أصبح قريبا منه إذ تتوقع الاستطلاعات حصوله على ما بين 32 و34 بالمئة من الأصوات.

وأدى ترشح مارتن شولتز الرئيس الجديد للحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيس البرلمان الأوروبي سابقا، للانتخابات التشريعية التي ستجرى في أيلول/سبتمبر، إلى تعزيز موقع الحزب.

فخلال أسابيع نجح في إعادة حشد ناخبيه عبر التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية إلى درجة أنه بات يشكل تهديدا لميركل التي تطمح إلى ولاية رابعة في انتخابات أيلول/سبتمبر.

وتدشن انتخابات السار سنة انتخابية. ففي السابع من أيار/مايو سيتوجه المقترعون في شليسفيغ-هولشتاين (غرب) إلى مراكز التصويت، قبل ناخبي رينانيا شمال فيستفاليا (غرب) معقل الاشتراكيين الديمقراطيين والمنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان، بعد أسبوع.

وفي 24 أيلول/سبتمبر ستجرى الانتخابات التشريعية التي تشكل واحدة من أهم عمليات الاقتراع هذه السنة في أوروبا.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 26/03/2017