قوات سوريا الديمقراطية تدخل مطار الطبقة بمحافظة الرقة الذي يسيطر عليه الجهاديون

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف يتشكل من مقاتلين عرب وأكراد ويحظى بدعم الولايات المتحدة، أنها دخلت الأحد مطار الطبقة العسكري الذي يسيطر عليه تنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال سوريا والذي يبعد 55 كلم غرب الرقة.

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية، العميد طلال سلو، الأحد أن هذه القوات دخلت مطار الطبقة العسكري الذي يسيطر عليه تنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال سوريا والذي يبعد 55 كلم غرب الرقة.

وقال المتحدث باسم هذا التحالف الذي يتشكل من مقاتلين عرب وأكراد ويحظى بدعم الولايات المتحدة، إن "قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على أكثر من خمسين في المئة من مطار الطبقة العسكري"، لافتا إلى أن "المعارك مستمرة داخل المطار ومحيطه" ومتوقعا "ان تتم السيطرة على المطار بشكل كامل خلال الساعات القليلة القادمة".

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من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي التنظيم المتطرف انسحبوا من المطار بسبب قصف مدفعي كثيف وغارات تشنها مقاتلات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" طرد في بداية 2014 الفصائل المعارضة التي كانت منتشرة في الرقة وسيطر عليها تماما. وفي حزيران/يونيو من العام نفسه، أعلن "الخلافة" في المناطق التي سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور. وفي آب/اغسطس سيطر التنظيم الإرهابي على محافظة الرقة بكاملها بعد استيلائه على مطار الطبقة من قوات النظام السوري.

فرانس 24 / أ ف ب



نشرت في : 26/03/2017