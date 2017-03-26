الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

فرنسا: المرشحون في صلب الحملة الانتخابية

للمزيد

حدث اليوم

سوريا : من يلعب ورقة الرقة؟

للمزيد

وجها لوجه

ليبيا.. هل تؤثر "الانتهاكات" على وزن حفتر في الحوار السياسي؟

للمزيد

النقاش

بريطانيا: تكاليف الإرهاب وتداعياته

للمزيد

حدث اليوم

التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية: ساعة الحسم؟

للمزيد

ثقافة

بعد سنوات من البحث.. من رسم لوحة "بحيرة لومو"؟

للمزيد

مراسلون

شبه جزيرة القرم: أصوات الانفصاليين لا تسمع

للمزيد

هي الحدث

لطيفة بن زياتن.. مستمرة في النضال ضد التطرف

للمزيد

الدوريات

شبح مارين لوبان يخيم على الانتخابات الرئاسية الفرنسية!!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

قوات سوريا الديمقراطية تدخل مطار الطبقة بمحافظة الرقة الذي يسيطر عليه الجهاديون

© أرشيف | مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية قرب قرية شمال شرق الرقة في 3 شباط/فبراير 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/03/2017

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف يتشكل من مقاتلين عرب وأكراد ويحظى بدعم الولايات المتحدة، أنها دخلت الأحد مطار الطبقة العسكري الذي يسيطر عليه تنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال سوريا والذي يبعد 55 كلم غرب الرقة.

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية، العميد طلال سلو، الأحد أن هذه القوات دخلت مطار الطبقة العسكري الذي يسيطر عليه تنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال سوريا والذي يبعد 55 كلم غرب الرقة.

وقال المتحدث باسم هذا التحالف الذي يتشكل من مقاتلين عرب وأكراد ويحظى بدعم الولايات المتحدة، إن "قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على أكثر من خمسين في المئة من مطار الطبقة العسكري"، لافتا إلى أن "المعارك مستمرة داخل المطار ومحيطه" ومتوقعا "ان تتم السيطرة على المطار بشكل كامل خلال الساعات القليلة القادمة".

للمزيد: تداعيات سقوط مطار الطبقة العسكري بقبضة تنظيم "الدولة الإسلامية"

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي التنظيم المتطرف انسحبوا من المطار بسبب قصف مدفعي كثيف وغارات تشنها مقاتلات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" طرد في بداية 2014 الفصائل المعارضة التي كانت منتشرة في الرقة وسيطر عليها تماما. وفي حزيران/يونيو من العام نفسه، أعلن "الخلافة" في المناطق التي سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور. وفي آب/اغسطس سيطر التنظيم الإرهابي على محافظة الرقة بكاملها بعد استيلائه على مطار الطبقة من قوات النظام السوري.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 26/03/2017

  • سوريا

    سوريا: قتلى وجرحى إثر غارة جوية على سجن في إدلب

    للمزيد

  • سوريا - إسرائيل

    المعارضة السورية المسلحة تسيطر على معبر القنيطرة مع الجولان

    للمزيد

  • سوريا

    الطيران السوري يقوم بغارات مركزة على مواقع تابعة لـ "داعش" في دير الزور

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي