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أوروبا

روسيا: توقيف المعارض والمدون ألكسي نافالني أثناء مظاهرة ضد الفساد في موسكو

© أ ف ب | توقيف المعارض الروسي ألكسي نافالني في موسكو. 2017/03/26.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/03/2017

أوقف المعارض الروسي ألكسي نافالني الأحد في موسكو، إضافة إلى أكثر من 100 من أنصاره، خلال مظاهرة حاشدة ضد الفساد بالعاصمة موسكو.و كتب المعارض في تغريدة "أنا على ما يرام ولا حاجة للقتال من أجلي" داعيا المتظاهرين إلى الاستمرار في التظاهر قائلا "الموضوع اليوم هو مكافحة الفساد". الدستور الروسي يجيز المظاهرات لكن نصوصا تشريعية حديثة نصت على معاقبة تنظيمها دون ترخيص.

أوقف الشرطة الروسية الأحد المعارض والمدون ألكسي نافالني برفقة أكثر من مئة من أنصاره أثناء مظاهرة للتنديد بالفساد دعا إليها وضمت الآلاف في وسط العاصمة موسكو.

وقالت المتحدثة باسم المعارض، كيرا لارميش، في تغريدة إن نافالني "أوقف في (ساحة) ماياكوفسكايا" التي تشملها المظاهرة التي منعتها السلطات. من جهته كتب المعارض في تغريدة "أنا على ما يرام ولا حاجة للقتال من أجلي" داعيا المتظاهرين إلى الاستمرار في التظاهر قائلا "الموضوع اليوم هو مكافحة الفساد".

وقالت منظمة "او في دي - انفو" التي تتابع المظاهرات إن الشرطة الروسية أوقفت 130 متظاهرا على الأقل مضيفة إن "التوقيفات مستمرة".

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وتم منع مظاهرة في شارع فيرسكايا أحد أهم شوارع العاصمة والذي يوصل إلى الكرملين، واحتج نافالني على القرار.

ودعا نافالني إلى هذه المظاهرات بعد أن نشر هذا الشهر فيديو يتهم رئيس الوزراء دميتري مدفيديف بالإشراف على إمبراطورية عقارية عبر شبكة خفية من المنظمات غير الحكومية.

وشاهد أكثر من 11 مليون شخص الفيديو البالغة مدته 50 دقيقة والذي نشره المعارض على موقع "يوتيوب".

ويندد نافالني منذ سنوات على مدونته بفساد النخب في روسيا وأعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018. وتحدثت مواقع إخبارية محلية عن تظاهر ألفي شخص في نوفوسيبيرسك بسيبيريا ونحو 1500 في مدينتي كراسنويارسك وأومسك بالمنطقة ذاتها.

كما تظاهر نحو 700 شخص في فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي وألف شخص في إيكاتيرينبورغ بمنطقة الأورال.

ويجيز الدستور الروسي المظاهرات لكن نصوصا تشريعية حديثة نصت على معاقبة تنظيمها دون ترخيص من السلطات المحلية.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 26/03/2017

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