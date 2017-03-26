الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

فرنسا: المرشحون في صلب الحملة الانتخابية

للمزيد

حدث اليوم

سوريا : من يلعب ورقة الرقة؟

للمزيد

وجها لوجه

ليبيا.. هل تؤثر "الانتهاكات" على وزن حفتر في الحوار السياسي؟

للمزيد

النقاش

بريطانيا: تكاليف الإرهاب وتداعياته

للمزيد

حدث اليوم

التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية: ساعة الحسم؟

للمزيد

ثقافة

بعد سنوات من البحث.. من رسم لوحة "بحيرة لومو"؟

للمزيد

مراسلون

شبه جزيرة القرم: أصوات الانفصاليين لا تسمع

للمزيد

هي الحدث

لطيفة بن زياتن.. مستمرة في النضال ضد التطرف

للمزيد

الدوريات

شبح مارين لوبان يخيم على الانتخابات الرئاسية الفرنسية!!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

آسيا

هونغ كونغ: اختيار كاري لام المقربة من بكين رئيسة تنفيذية

© أ ف ب | كاري لام الرئيسة التنفيذية الجديدة لهونغ كونغ

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/03/2017

اختارت اللجنة الانتخابية في هونغ كونغ المسؤولة السابقة المدعومة من قبل بكين رئيسة تنفيذية للمستعمرة البريطانية السابقة بأغلبية 777 صوتا مقابل 365 صوتا لأقرب منافسيها جون تسانغ الذي تشير الاستطلاعات إلى أنه يحظى بشعبية أكبر، مما أدى لوقوع بعض المناوشات أمام مركز الاقتراع.

اختيرت كاري لام المسؤولة السابقة التي تدعمها بكين لمنصب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ اليوم الأحد وسط اتهامات بتدخل صيني والحيلولة دون تولي منافس أكثر شعبية قد يكون أفضل لنزع فتيل التوتر السياسي.

وليس لمعظم سكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7.3 مليون نسمة دور في اختيار من يدير شؤون المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت للحكم الصيني عام 1997. وتتولى "لجنة انتخابية" مكونة من 1200 شخص، كثير من أعضائها من الموالين لبكين وأنصار النظام القائم، اختيار الرئيس التنفيذي.

وستصبح لام أول امرأة تشغل منصب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ عندما تتولى المنصب في أول تموز/يوليو بعد فوزها بأصوات 777 عضوا من أعضاء اللجنة بالمقارنة مع 365 صوتا لأقرب منافسيها وهو جون تسانغ المسؤول المالي السابق الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه يحظى بشعبية أكبر.

ووقعت بعض المناوشات أمام مركز الاقتراع بين محتجين والكثير من أفراد الشرطة الذين أقاموا الحواجز المعدنية لإبعاد المتظاهرين.

كما لوح المئات من أنصار لام بالأعلام الصينية وهتفوا داخل وخارج المكان بعد إعلان فوزها.

 

فرانس24/ رويترز
 

نشرت في : 26/03/2017

  • هونغ كونغ

    هونغ كونغ تبدأ مناقشة خطة إصلاح انتخابي مثيرة للجدل

    للمزيد

  • الصين

    هونغ كونغ: آلاف المتظاهرين يجتمعون احتفالا بمرور شهر على بدء الاحتجاجات

    للمزيد

  • الصين

    مظلات هونغ كونغ تغزو الشوارع وتتحول إلى ثورة فنية

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي