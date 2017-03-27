الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

"المترددون" أكبر حزب في الحملة الانتخابية!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

اتهامات متبادلة بين بغداد وواشنطن بعد مقتل مدنيين في الموصل

للمزيد

النقاش

فرنسا: المرشحون في صلب الحملة الانتخابية

للمزيد

حدث اليوم

سوريا : من يلعب ورقة الرقة؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

هل بات الاتحاد الأوروبي مهددا بالاندثار مع تزايد دعوات الانفصال؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

ما تفسير التهافت الصيني على الاستثمار في القارة السمراء؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

فرانسوا فيون يتهم الرئيس الفرنسي بالوقوف وراء مؤامرة ضده!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل يلقي هجوم لندن بثقله على سياسة أوروبا الأمنية؟

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

"إيفل" بلا أنوار حزنا على ضحايا اعتداء لندن

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج
قراءة في الصحافة العالمية

قراءة يومية لأبرز عناوين الصحف الدولية ووقفة مع أهم المقالات المثيرة للجدل، وعرض لأهم رسوم الكاريكاتير. من الاثنين إلى الجمعة الساعة 08:15 بتوقيت باريس.

آخر تحديث : 27/03/2017

"المترددون" أكبر حزب في الحملة الانتخابية!!

تستعرض محجوبة كرم في تناولها اليومي لأخبار الحملة الرئاسية في الصحافة الفرنسية وكذلك العربية العناوين الرئيسية والمواضيع المطروحة للنقاش وافتتاحيات الصحف.

في المقالات الخاصة بالحملة الانتخابية الفرنسية، انتقادات لبرنامج ماكرون وغموض تكلفته، وتردد الكثيرين في حسم مرشحهم المفضل، وأي برنامج لفئة المسنين المتزايدة في المجتمع الفرنسي؟  
ما هي الكلفة الحقيقية لبرنامج مرشح حركة إلى الأمام إيمانويل ماكرون. صحيفة ليزيكو المتخصصة في الشؤون الاقتصادية تتوقف عند هذا الجانب من برنامج ماكرون، والانتقادات الكثيرة الموجهة لبرنامجه، ولا سيما تلك المتعلقة بالغموض الذي يلف تكلفة إصلاح التأمين ضد البطالة. الصحيفة تقول إن المرشح يسعى إلى الرد على هذه الانتقادات وفريقه يؤكد أن النفقات الإضافية المقررة خلال خمس سنوات من رئاسة ماكرون إذا ما فاز بالرئاسيات. هذه النفقات لن تتعدى مبلغ خمسة عشر مليار يورو، ويعد ماكرون بزيادة النمو الاقتصادي بحوالي 2 في المئة سنويا.
تنظم الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد أقل من شهر. لكن العديد من الفرنسيين لم يحسموا بعد خيارهم بشأن مرشحهم المفضل، تقول صحيفة لوباريزيان أوجوردوي أون فرانس، وتعيد أسباب تردد الناخبين إلى الشعور بالإحباط تجاه المرشحين أو إلى السأم بصفة عامة من السياسة. الصحيفة ذهبت للقاء فرنسيين في أحد الأسواق الباريسية وقالت إنه لو كان لدينا حزب اسمه المترددون وكان له مرشح في الانتخابات الرئاسية لتمكن من تحقيق إنجاز كبير في هذه الانتخابات. وتنقل الصحيفة تصريحات لخبير سياسي هو برينو كوتريس يعود فيها على انقسام الناخبين وكيف تسبب فيها دخول ماكرون السباق الرئاسي. ماكرون يحاول الاستفادة من حالة التردد هذه ويبعث بأكبر عدد من الرسائل للناخبين المتردديين.
صحيفة لوباريزيان تثير على غلافها كذلك مسألة تزايد نسب المسنين في المجتمع الفرنسي. هذا الموضوع سيكون محور انشغال الرئيس المقبل، تقول الصحيفة وتعود على الوسائل والإمكانيات التي توفرها العلوم والشركات الخاصة والسلطات لتطوير قطاع الصحة وتحسين ظروف عيش الفرنسيين، مما نتج عنه حسب الصحيفة دائما ارتفاع متوسط العمر في فرنسا، وتحول المجتمع بشكل جذري.. وتعتبر الصحيفة توفير حياة كريمة لفئة االمسنين هو ورشة كبرى تستحق أن نخصص لها طاقة كبرى.

إعداد محجوبة كرم

الأرشيف

27/03/2017 العراق

اتهامات متبادلة بين بغداد وواشنطن بعد مقتل مدنيين في الموصل

في صحف اليوم: تبادل الاتهامات بين بغداد وواشنطن حول المسؤولية عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في غارة على مبنى في الموصل، وذكرى مرور عامين على انطلاق عاصفة الحزم بقيادة...

للمزيد

24/03/2017 قراءة في الصحافة

هل يلقي هجوم لندن بثقله على سياسة أوروبا الأمنية؟

في قراءتنا للصحف نتوقف عند الملف السوري والجوانب الخقية لمفاوضات جنيف خمسة من خلال مقالات تحليلية، ثم ننتقل للحديث عن محاولة الاعتداء في بلجيكا بعد هجوم لندن لنركز على تداعياته...

للمزيد

24/03/2017 فرانسوا فيون

فرانسوا فيون يتهم الرئيس الفرنسي بالوقوف وراء مؤامرة ضده!!

في جولتنا للصحف المتعلقة بالانتخابات الفرنسية نتوقف عند الجدل الذي أثاره فرانسوا فيون مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية بشأن مزاعم تتعلق باستخدام الرئيس الفرنسي لأشرطة تنصت قضائية...

للمزيد

23/03/2017 بونوا هامون

فرنسا.. المرشحون للانتخابات الرئاسية يصرحون عن ممتلكاتهم

في الصحف الفرنسية اليوم: إشادة بتصريح المرشحين للانتخابات الرئاسية بممتلكاتهم، وشجب الهيئة العليا للانتخابات التمهيدية موقف رئيس الوزراء السابق مانويل فالس وعدم دعمه لمرشح اليسار...

للمزيد

الأرشيف

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي