الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

سوريا: الرقة بعد الطبقة؟

للمزيد

حدث اليوم

اليمن: أي أمل في الحسم؟

للمزيد

مراقبون

فيديوهات حصرية تظهر ابتزاز عناصر من الأمن لسائقي السيارات في غينيا

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

"المترددون" أكبر حزب في الحملة الانتخابية!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

اتهامات متبادلة بين بغداد وواشنطن بعد مقتل مدنيين في الموصل

للمزيد

النقاش

فرنسا: المرشحون في صلب الحملة الانتخابية

للمزيد

حدث اليوم

سوريا : من يلعب ورقة الرقة؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

هل بات الاتحاد الأوروبي مهددا بالاندثار مع تزايد دعوات الانفصال؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

ما تفسير التهافت الصيني على الاستثمار في القارة السمراء؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

المجر مستعدة لبدء احتجاز كل المهاجرين في معسكرات جماعية

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/03/2017

ذكرت المجر أنها مستعدة للبدء الثلاثاء في احتجاز المهاجرين الجدد والموجودين على أراضيها في معسكرات قرب الحدود مع صربيا ، وذلك بعد أن وافق برلمانها أوائل الشهر الحالي على الاحتجاز المنهجي لجميع طالبي اللجوء في انتظار دراسة ملفاتهم. وقالت وزارة الداخلية أن القرار يهدف لمنع المهاجرين الذين ليس لهم وضع واضح من التنقل بحرية داخل المجر وفي الاتحاد الأوروبي وذلك لخفض الخطر الأمني.

أعلنت المجر أنها مستعدة للبدء في احتجاز طالبي اللجوء في معسكرات على حدودها الجنوبية مع صربيا، بعد أن أقرت قانونا هذا الشهر واجه انتقادات من جماعات حقوقية ومنظمة الأمم المتحدة.

وفي السابع من آذار/مارس وافق البرلمان المجري على الاحتجاز المنهجي لجميع طالبي اللجوء في مراكز مخصصة لذلك مؤلفة من حاويات شحن تم تحويلها إلى أماكن احتجاز.

وابتداء من الثلاثاء سيتم احتجاز طالبي اللجوء الذين يدخلون المجر إضافة إلى المتواجدين حاليا في البلاد في معسكرات على الحدود الجنوبية للمجر أثناء النظر في طلباتهم.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن "أجهزة حماية الحدود مستعدة تماما لبدء سريان إغلاق الحدود القانوني في 28 آذار/مارس".

وأضاف البيان أن "الشرطة وقوات الدفاع ومكتب الهجرة واللجوء وضعوا الترتيبات اللازمة لتطبيق الإجراء المطلوب".

وقالت الوزارة أن الهدف من القيود هو "منع المهاجرين الذين ليس لهم وضع واضح من التنقل بحرية في المنطقة وفي البلاد وفي الاتحاد الأوروبي وبالتالي خفض الخطر الأمني من الهجرة".

وطبقا للحكومة فقد تم تركيب 324 حاوية شحن بعد تحويلها إلى منازل، في موقعين منفصلين أطلق عليهما "مناطق ترانزيت" بنيت داخل سياج نصبته المجر على طول الحدود البالغ طولها 175 كلم في 2015.
ودانت منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية القوانين الجديدة وقالت إنها تتعارض مع التزامات المجر الدولية بشأن طالبي اللجوء.
وكانت المجر العضو في الإتحاد الأوروبي احتجزت كل طالبي اللجوء بشكل منتظم في السابق، لكنها أوقفت العمل بهذا الإجراء عام 2013 نتيجة ضغوط من بروكسل والوكالة الأوروبية للاجئين والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن الاحتجاز المنهجي "سيكون له تأثيرات جسدية ونفسية رهيبة على النساء والأطفال والرجال الذين مروا بمعاناة شديدة".

وطبقا للجنة هلسنكي المجرية لحقوق اللاجئين فإن نحو 400 من طالبي اللجوء محتجزون حالياً في شبكة المعسكرات الداخلية في البلاد ويواجهون نقلهم إلى المخيمات الحدودية.

ويجري العمل حاليا على بناء "سياج ذكي" مزود بكاميرات ليلية ومجسات حرارة وحركة ومكبرات صوت بلغات متعددة لمنع عبور الحاجز، على أن يكتمل بناؤه في أيار/مايو.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 27/03/2017

  • أخبار العالم

    البرلمان المجري يعتمد قانونا ينص على التوقيف التلقائي لكل المهاجرين في البلاد

    للمزيد

  • أوروبا

    المجر تعتمد قرار التوقيف التلقائي لجميع المهاجرين على أراضيها

    للمزيد

  • الاتحاد الأوروبي

    المفوضية الأوروبية تهدد بفرض عقوبات على الدول الرافضة لاستقبال اللاجئين

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي