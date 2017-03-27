العراق: التحالف الدولي سيحقق في مقتل نحو 200 مدني إثر غارة على الموصل

يعتزم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا، فتح تحقيق في مزاعم تتهمه بقتل مدنيين في عملية عسكرية في الموصل أسفرت عن مقتل 200 مدني على الأقل.

قال جنرال أمريكي الأحد إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق يتخذ كل الإجراءات لحماية المدنيين وسيحقق في تقارير تحدثت عن مقتل مدنيين خلال عملية في الموصل.

وقال البريجادير جنرال ماثيو إيسلر وهو نائب للقائد العام للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنه لا يستطيع تقديم

تفاصيل بشأن التحقيق العسكري الذي يجري في مقتل مدنيين بغرب الموصل في غارة 17 مارس/آذار. وأضاف إيسلر عبر الهاتف من بغداد إن "التحالف يتخذ كل إجراء ممكن لحماية المدنيين من الأذى. التحالف يأخذ أي إدعاء على محمل الجد ويحقق في كل الادعاءات ذات المصداقية".

وقال الجيش الأمريكي السبت إن هجوما للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أصاب منطقة يقول سكان ومسؤولون إن زهاء 200 مدني قد يكونون قتلوا فيها نتيجة غارة جوية. ولم يعلق إيسلر على أمور محددة في التحقيقات.

وتضاربت التقارير الأحد بشأن انفجار وقع في غرب مدينة الموصل العراقية في 17 مارس/آذار في أعقاب غارة جوية شنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" وقال مسؤولون محليون إنها أدت إلى هدم مبان وقتل ودفن كثيرين.

وقال شهود ومسؤولون محليون إن جثثا كثيرة أخرى انتُشلت من تحت أنقاض المبنى بعد غارة للتحالف استهدفت مقاتلين وعتادا لتنظيم "الدولة الإسلامية" في منطقة الجديدة. وقال إيسلر إن هناك تركيزا كبيرا على هذا التحقيق ولكنه لم يتكهن بالمدة التي سيستغرقها.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 27/03/2017