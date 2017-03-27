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أوروبا

تركيا تستدعي سفير سويسرا غداة تظاهرة مؤيدة للأكراد في برن

© أ ف ب | الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 16 نيسان/أبريل 2016

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/03/2017

أفادت مصادر دبلوماسية تركية أن وزارة الخارجية استدعت الأحد سفير سويسرا لديها للتنديد بمظاهرة مؤيدة للأكراد ومناهضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة برن، كما أبلغته "أنه ينبغي إحالة المذنبين على القضاء".

استدعت أنقرة الأحد سفير سويسرا لديها لإبلاغه "استياءها" غداة تظاهرة مؤيدة للأكراد في برن وصفتها بأنها "تجمع إرهابي"، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، فيما أفاد مسؤولون أتراك طلبوا عدم كشف هوياتهم "استدعي والتر هافنر إلى وزارة (الخارجية) حيث تم إبلاغه استياءنا (...) لقد أبلغ السفير أنه ينبغي إحالة المذنبين على القضاء".

وتظاهر آلالاف السبت ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة السويسرية تلبية لدعوة جمعيات كردية وأحزاب سياسية سويسرية، واعتبرت السلطات التركية أن هذا التجمع هو تظاهرة نظمها حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه "إرهابيا".

للمزيد: تركيا - الاتحاد الأوروبي: أردوغان يُصعّد وأوروبا تندد

وأظهرت مشاهد بثتها تلفزيونات تركية لافتة رفعت خلال التظاهرة عليها صورة أردوغان مع مسدس موجه إليه وعبارة "أقتل أردوغان". كما وجه أردوغان انتقادا شديدا إلى السلطات السويسرية في خطاب ألقاه الأحد في إسطنبول وقال "ستحصدون ما زرعتموه" على وقع هتافات أنصاره.

والسبت، استدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال السويسري واتصل وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو بنظيره السويسري للاحتجاج.

ويذكر أن العلاقات تدهورت بين تركيا ودول أوروبية عدة بشدة في الأسابيع الأخيرة بعد منع تجمعات مؤيدة لأردوغان في مدن أوروبية قبل استفتاء 16 نيسان/أبريل في تركيا حول تعزيز صلاحياته الرئاسية.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/03/2017

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