سامسونغ تستعد لطرح نسخ محدثة من غالاكسي نوت 7

ذكرت شركة سامسونغ الكورية أنها تعتزم طرح نسخ محدثة من الهاتف الذكي غالاكسي نوت 7 الذي عاني من مشاكل تتعلق ببطاريته القابلة للاشتعال ما كبد الشركة خسائر مالية ضخمة جراء سحبه من الأسواق بعد شهرين من طرحه. وذكرت الشركة أنها ستحدد في وقت لاحق الأسواق التي سيطرح فيها هذا الهاتف بعد تحديثه. وأضافت أنها ستعيد استخدام بعض القطع التي استخدمت في النسخة الأولى من الغالاكسي نوت 7.

قالت شركة سامسونغ إلكترونيك عملاق التكنولوجيا اليوم الاثنين إنها تعتزم بيع نسخ محدثة من هواتف غالاكسي نوت 7 والتي كانت قد سحبتها من الأسواق بسبب بطارياتها القابلة للاشتعال. وقالت الشركة في بيان إنها ستحدد الأسواق التي ستبيع فيها نوت 7 بعد تحديثها وذلك عقب مناقشات مع الهيئات التنظيمية المختصة وشركات التوزيع.

وسحبت الشركة هذه الهواتف التي بلغت كلفتها نحو 900 مليون دولار بعد نحو شهرين من طرحها في واحدة من أكبر عمليات الخلل في سلامة أحد المنتجات في تاريخ قطاع التكنولوجيا.

وتعتزم الشركة أيضا استعادة واستخدام أو بيع المكونات التي يمكن إعادة استخدامها مثل الشرائح والكاميرات واستخلاص المعادن النادرة التي استخدمت في هواتف نوت 7 مثل النحاس والذهب والنيكل والفضة.

فرانس24/رويترز

نشرت في : 27/03/2017