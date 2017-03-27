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آسيا

كوريا الجنوبية: النيابة تطلب اعتقال الرئيسة المعزولة بسبب فضيحة الفساد

© أ ف ب | الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بارك غوين

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/03/2017

طلبت النيابة في كوريا الجنوبية توقيف الرئيسة المعزولة بارك غوين-هي بعد رفع الحصانة عنها على خلفية فضيحة الفساد المدوية التي طالتها، وفق ما أعلن الإثنين.

طلبت النيابة الكورية الجنوبية توقيف الرئيسة السابقة بارك غيون-هي وذلك بعد أيام من جلسات استماع ماراتونية في إطار فضيحة الفساد واستغلال النفوذ حيث كانت المحكمة الدستورية أصدرت الأسبوع الماضي حكما مبرما بعزل بارك (65 عاما)، ما أدى إلى فقدانها منصبها والحصانة التي حالت دون التحقيق معها.

وفي قلب فضيحة الفساد المدوية صديقة بارك، شوي سون-سيل التي يُشتبه بأنها استغلت نفوذها لإجبار كبرى الشركات الصناعية على "التبرع" بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها. والرئيسة السابقة متهمة في هذه الفضيحة بأنها كانت شريكة لصديقتها.

وأكدت النيابة الكورية الجنوبية في بيان الاثنين أن "المتهمة أساءت استخدام سلطاتها الواسعة ومنصبها كرئيسة من أجل تلقّي رشاوى من الشركات، أو لانتهاك مبادئ حرية إدارة الشركات، وسربت معلومات سرية مهمة تتعلق بشؤون الدولة". مضيفة لتبرير قرار توقيف بارك "إنها قضايا خطيرة"، مشيرة إلى أن "الكثير من الأدلة جمعت، لكن المتهمة تنفي الاتهامات والأدلة معرضة لخطر الإتلاف".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/03/2017

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