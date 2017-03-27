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الشرق الأوسط

مصر: أحكام بسجن 56 مصريا لتورطهم في غرق مركب مهاجرين أسفر عن 202 حالة وفاة

© أ ف ب / أرشيف | مصريون على شاطئ قرية رشيد يراقبون مركبا انطلق في عملية بحث عن عشرات المفقودين في كارثة غرق مركب لمهاجرين

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/03/2017

حكمت محكمة مصرية الأحد بالسجن ما بين 7 إلى 10 سنوات على 56 مصريا لتورطهم في غرق مركب مهاجرين تسبب بـ 202 حالة وفاة العام الماضي في المتوسط، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

أفاد مصدر قضائي أن محكمة مصرية أصدرت الأحد أحكاما بالسجن راوحت بين 7 و10 سنوات بحق 56 مصريا لضلوعهم في غرق مركب مهاجرين تسبب بـ 202 حالة وفاة في 2016 قبالة مدينة رشيد المصرية على البحر المتوسط، مشيرا إلى أن محكمة جنج رشيد التي نظرت في القضية برأت متهما واحدا، موضحا أن 25 متهما تمت محاكمتهم غيابيا.

وكان المتهمون الـ 57 أحيلوا للمحاكمة أمام محكمة جنح رشيد بتهم "القتل الخطأ والإهمال والرعونة واستخدام مركب -الرزق بإذن الله- في الغرض غير المخصص له، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية، ومزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج بدون ترخيص، واستخدام مركبي -غزال الجديدة- و-الحاج فتحي عابدين- بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهما".

ويذكر أنه في 21 أيلول/سبتمبر 2016، قتل 202 في غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل رشيد في شمال مصر بينما تم إنقاذ 163 شخصا. وكان معظم الضحايا من الشباب المصريين الصغار السن إلا أنه كان من بينهم أيضا العديد من المهاجرين من السودان وأريتريا وسوريا وأثيوبيا. ويمكن للمتهمين الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف.

 

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 27/03/2017

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