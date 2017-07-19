سوريا: مقتل 30 مدنياً على الأقل في غارات على مناطق تحت سيطرة الجهاديين

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن غارات نفذها الأربعاء التحالف الدولي بقيادة أمريكية وأخرى يرجح أنها روسية، أوقعت في شمال وشرق سوريا حوالى 30 مدنيا على الأقل بينهم 13 طفلا.

قتل 30 مدنياً على الأقل بينهم 13 طفلاً الأربعاء جراء غارات قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة أمريكية وأخرى يرجح أنها روسية نفذتها تباعاً على منطقتين تحت سيطرة الجهاديين في شمال وشرق سوريا.

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "15 مدنياً هم أفراد عائلتين قتلوا الأربعاء جراء غارات يرجح أن طائرات روسية نفذتها على بلدة عياش الواقعة تحت سيطرة التنظيم المتطرف في الريف الغربي لدير الزور" في شرق سوريا. وأوضح أن بين القتلى عشرة أطفال، سبعة منهم أشقاء، لافتا إلى وجود جرحى في حالات خطرة.

وتتعرض مناطق سيطرة الجهاديين في مدينة دير الزور وريفها الغربي منذ أيام لضربات جوية كثيفة، وفق المرصد. ويسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على الجزء الأكبر من محافظة دير الزور المحاذية للحدود العراقية، باستثناء أجزاء من مدينة دير الزور مركز المحافظة ومطارها العسكري، وبعض القرى القريبة من الحدود الإدارية مع الرقة.

وغالبا ما تستهدف طائرات سورية وأخرى روسية مناطق سيطرة الجهاديين في دير الزور.

وفي محافظة الرقة في شمال البلاد، أفاد المرصد السوري بمقتل "15 مدنياً اخرين بينهم ثلاثة أطفال جراء غارات للتحالف الدولي على قرية زور شمر الواقعة عند الضفاف الجنوبية لنهر الفرات". ويسيطر الجهاديون على القرية التي تقع على بعد أكثر من ثلاثين كيلومترا من مدينة الرقة.

ويقدم التحالف الدولي دعماً لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، ائتلاف فصائل عربية وكردية مدعومة من واشنطن، تخوض منذ أشهر معارك ضد الجهاديين في محافظة الرقة، قبل أن تتمكن في السادس من حزيران/يونيو من دخول المدينة، معقل تنظيم الدولة الإسلامية" في سوريا". وغالبا ما ينفي التحالف الدولي وكذلك موسكو، أبرز حلفاء دمشق، استهداف مدنيين في الضربات التي تطال مناطق سيطرة الجهاديين في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ منتصف آذار/مارس 2011 بمقتل أكثر من 330 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 19/07/2017