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الشرق الأوسط

اليمن: مقتل خمسة عناصر من القاعدة في غارة أمريكية بطائرة دون طيار

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/04/2017

قتل خمسة عناصر من القاعدة في وسط اليمن فجر الأحد في غارة أمريكية بطائرات دون طيار. واستهدفت الغارة سيارة محملة بالسلاح في محافظة مأرب شرق صنعاء.

أعلن مسؤول في الأجهزة الأمنية أن خمسة عناصر من القاعدة قتلوا فجر الأحد في غارة شنتها طائرة أمريكية دون طيار على سيارة محملة بالسلاح في وسط اليمن.

وأضاف المسؤول أن السيارة أصيبت في منطقة الجوية في محافظة مأرب شرق صنعاء.

وأوضح المسؤول أن "الغارة استهدفت فجر اليوم سيارة محملة بالسلاح تابعة لقيادي محلي في التنظيم كان يعمل على نقل أسلحة إلى منطقة يكلا في البيضاء" وسط اليمن التي شهدت في 29 كانون الثاني/يناير عملية برية أمريكية ضد التنظيم الجهادي.

وأسفرت هذه العملية عن مقتل جندي أمريكي وعدد من عناصر القاعدة ومدنيين.

والسبت قتل ثلاثة عناصر من القاعدة في عملية مماثلة في جنوب اليمن.

وقتل الأحد الفائت خمسة عناصر من القاعدة وثلاثة مدنيين في غارة لطائرة من دون طيار في محافظة شبوة.

ومنذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة تكثفت الهجمات على الجهاديين في اليمن.

ويدور النزاع في اليمن بين الحوثيين في شمال البلاد والقوات الحكومية في الجنوب المدعومة من تحالف عربي بقيادة سعودية.

وواشنطن قلقة من تصاعد نفوذ القاعدة في شبه جزيرة العرب نتيجة الفوضى الناجمة عن الحرب الدائرة في هذا البلد، وتتخوف من هجمات يشنها التنظيم المتطرف على الأراضي الأمريكية.

وفي آذار/مارس أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة ترامب أعطت للبنتاغون الضوء الأخضر لشن غارات جوية أو عمليات كومندوس في اليمن دون طلب إذن مسبق من البيت الأبيض.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 30/04/2017

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