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أمريكا

الولايات المتحدة: القضاء يؤيد تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة

© أ ف ب | تظاهرة أمام محكمة الاستئناف في سياتل بواشنطن للتنديد بمرسوم ترامب حول الهجرة، في 15 أيار/مايو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/05/2017

أصدرت الخميس محكمة الاستئناف الفدرالية في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية قرارا يقضي بتأكيد تعليق مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة في الاستئناف. إلا أن الحكومة سارعت إلى الإعلان عن عزمها على الطعن بالحكم أمام المحكمة العليا.

أكدت محكمة استئناف فدرالية لا أمريكية الخميس تعليق مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، موجها صفعة جديدة إلى أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل.

وفي تغريدة على تويتر كتب عمر جودت، المحامي عن الجمعيات التي تعتبر أن ترامب تعمد استهداف المسلمين في مرسومه ما يشكل انتهاكا للدستور، "لقد ربحنا".

بالمقابل سارعت الحكومة إلى الإعلان عن عزمها الطعن بالحكم أمام المحكمة العليا. وقال وزير العدل جيف سيشنز أن الحكم "يقوض جهود الرئيس لتعزيز الأمن القومي في البلاد".

وكتب القاضي روجر غريغوري رئيس محكمة الاستئناف في ريتشموند في قراره أن "الكونغرس منح الرئيس سلطة واسعة لحظر دخول الأجانب، لكن هذه السلطة ليست مطلقة".

وأضاف أن هذه السلطة "لا يمكن أن تكون مطلقة حين يلجأ إليها الرئيس عبر مرسوم ينطوي على نتائج ضارة لا يمكن معالجتها بحق أشخاص في كل أنحاء البلاد".

ويحظر دستور الولايات المتحدة التمييز الديني.

واعتبر مناهضو المرسوم خلال جلسة علنية أمام محكمة الاستئناف الفدرالية في ريتشموند، عاصمة ولاية فرجينيا، في الثامن من أيار/مايو أنه يعكس عداء ترامب للإسلام.

ونظرا إلى أهمية هذه القضية فقد التأمت المحكمة في جلسة عامة شارك فيها 13 من كبار قضاتها.

وصدر القرار بأغلبية 10 من هؤلاء الأعضاء، مؤيدا الخطوط العريضة لحكم محكمة البداية الذي صدر عن قاض في ميريلاند.

وكانت المحاكم الأمريكية قد علقت تنفيذ المرسوم الأصيل وصيغته المعدلة في شباط/فبراير وآذار/مارس، الأمر الذي ندد به الرئيس الأمريكي رافضا ما اعتبره "قضاء مسيسا".

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 26/05/2017

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