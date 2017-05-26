بريطانيا: الأحزاب السياسية تستأنف حملاتها الانتخابية وسط استمرار التأهب الأمني

بعد توقف دام أربعة أيام في أعقاب هجوم مانشستر، استأنفت الأحزاب السياسية البريطانية الجمعة حملاتها الانتخابية استعدادا للانتخابات العامة المقررة في 8 يونيو/حزيران المقبل. وعلى صعيد الوضع الأمني، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود الجمعة استمرار التأهب الأمني وإبقائه على أعلى المستويات.

استأنفت الأحزاب السياسية البريطانية اليوم الجمعة حملاتها للانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل بينما لا تزال البلاد في حالة تأهب تحسبا لهجمات جديدة وذلك بعد أيام من هجوم مانشستر الذي قتل فيه 22 شخصا.

وأظهر استطلاع جديد للرأي أن حزب العمال ضيق الفارق إلى خمس نقاط مع حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وأصبحت ميزانية الشرطة والسياسة الخارجية على رأس القضايا المطروحة للنقاش خلال الحملات.

وتقوم الشرطة بدوريات في المدن والقطارات وتم إبلاغ المستشفيات لتستعد، لكن وزير الأمن بن والاس قال إنه لا يوجد دليل على تهديد بعينه خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما تشهد البلاد عددا من الأحداث المهمة.

وكانت ماي قد دعت إلى الانتخابات المبكرة لتعزيز موقفها في المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتراجع التأييد للمحافظين إلى 43 في المئة بينما ارتفع الدعم لحزب العمال إلى 38 في المئة في استطلاع لمؤسسة يوجوف مما أسفر عن تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو أكثر من نصف في المئة.

مداخلة أنور القاسم حول تحقيقات اعتداء مانشستر واستئناف الحملات الانتخابية

توقيف شخص عاشر يشتبه بعلاقته بالاعتداء



وعلى صعيد التحقيقات، ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل الجمعة في ضاحية موس سايد ليكون بذلك الشخص العاشر الذي تحتجزه السلطات فيما له صلة بهجوم مانشستر الذي وقع ليل الاثنين الماضي.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى في تغريدة على تويتر إنه يوجد حاليا ثمانية رجال قيد الاحتجاز بعد إطلاق سراح رجل وامرأة من دون توجيه اتهامات.

ومنذ هجوم مانشستر رفعت بريطانيا مستوى التأهب الأمني إلى "حرج" وهو أعلى المستويات ويعني أن هجوما قد يكون "وشيكا".

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود الجمعة إن التأهب الأمني في بريطانيا سيظل في أعلى مستوياته وهو "حرج"، مما يعني أنه يتوقع وقوع هجوم قريبا وذلك بعد أربعة أيام من التفجير الانتحاري الذي قتل 22 شخصا في مانشستر.

فرانس 24/ رويترز



نشرت في : 26/05/2017