تونس: مثول 18 متهما أمام القضاء في أولى جلسات قضية الهجوم على فندق سوسة

وسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت الجمعة في تونس محاكمة 26 متهما ( حضر منهم 18 وتغيب 8) في هجوم سوسة الإرهابي الذي استهدف منتجعا سياحيا عام 2015 وأوقع 38 قتيلا. وفي ختام جلسة استمرت نحو الساعة والنصف، وافقت النيابة العامة على مطالب المحامين إرجاء القضية، فيما سيعلن القاضي عن تاريخ الجلسة القادمة في وقت لاحق الجمعة.

بدأت اليوم الجمعة في تونس محاكمة 26 متهما في الهجوم المسلح على نزل لامبريال بمنتجع سوسة السياحي الذي أودى بحياة عشرات السياح أغلبهم من البريطانيين.

ودعا محامو المتهمين إلى إرجاء القضية حتى يتمكنوا من "إعداد وسائل الدفاع". كما طالبوا بإطلاق سراح متهمين موقوفين، بشكل مؤقت.

وقال ممثل النيابة العامة في الجلسة إن 8 من بين المتهمين الطلقاء الـ12 "لم يحضروا جلسة اليوم على الرغم من توجيه استدعاءات رسمية اليهم".

وأضاف "طالبنا بتأخير الجلسة بسبب تغيّب متهمين، وأيضا استجابة لطلب محاميي عائلات الضحايا والمتهمين".

وتابع أن النيابة العامة "رفضت كل مطالب الإفراج عن الموقوفين الـ14".

وفي ختام جلسة دامت نحو الساعة ونصف الساعة وافقت النيابة العامة على مطالب المحامين بإرجاء القضية. وقال القاضي إنه سيتم الإعلان "عشية اليوم" عن تاريخ الجلسة القادمة.

من بين المتهمين 6 عناصر أمن

ويلاحق في القضية 26 متهما تونسيا بينهم 14 موقوفا والباقون طلقاء.

ومن بين المتهمين الطلقاء 6 من عناصر الأمن متهمين بـ"عدم مساعدة شخص في حالة خطر".

ويلاحق بقية المشتبه بهم بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" بتهم "القتل العمد" و"الانضمام إلى تنظيم إرهابي" و"التآمر على أمن الدولة"، وفق النيابة العامة. وتصل العقوبة القصوى لهذه التهم إلى "الإعدام" حسب المصدر نفسه.

ونقل 14 متهما من السجن إلى المحكمة الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب بتونس العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة في حين مثل الآخرون وهم مطلقو السراح.

أعضاء بعثات دبلوماسية بريطانية حضروا الجلسة

وحضر المحاكمة عائلات عدد من المتهمين وأعضاء من البعثة الدبلوماسية للمملكة المتحدة ووسائل إعلام محلية وأجنبية.

وهاجم مسلح المنتجع السياحي وقام بقتل 30 بريطانيا وثمانية من جنسيات أخرى عام 2015 بعد أن تمكن من السير لنحو ثلاثة كيلومترات وهو يطلق النار عشوائيا قبل أن تقتله قوات الأمن بالرصاص. وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن الهجوم.

وجاء الهجوم على السياح في مدينة سوسة السياحية، التي تبعد نحو 140 كيلومترا إلى الجنوب من تونس العاصمة، بعد ثلاثة أشهر من هجوم مماثل على متحف باردو في العاصمة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 26/05/2017