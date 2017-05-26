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الشرق الأوسط

إسرائيل: نقل أكثر من 300 معتقل فلسطيني من المضربين عن الطعام إلى المستشفى

© أ ف ب | فلسطينيات يحملن صورا لمعتقلين في سجون إسرائيلية خلال تجمع أمام مكاتب الصليب الأحمر في القدس الشرقية في 25 أيار/مايو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/05/2017

أعلن نادي الأسير الفلسطيني الجمعة نقل أكثر من 300 معتقل فلسطيني من المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية إلى المستشفيات لتردي أوضاعهم الصحية خلال اليومين الماضيين. وأكدت المتحدثة باسم النادي أماني سراحنة ورود معلومات عن حالات صحية حرجة لبعض المعتقلين.

قالت المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة الجمعة إن أكثر من 300 أسير فلسطيني من المضربين عن الطعام نقلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية بسبب تردي أوضاعهم الصحية خلال اليومين الماضيين.

وأضافت المتحدثة أن غالبية الأسرى الذين نقلوا إلى المستشفيات خضعوا لـ"فحوصات طبية وتمت إعادتهم إلى العزل الانفرادي"، بينما بقي قسم منهم في المستشفيات. وأكد نادي الأسير ورود معلومات عن حالات صحية حرجة لبعض المعتقلين.

الصليب الأحمر يحذر من أن المعتقلين المضربين عن الطعام دخلو في مرحلة "حرجة"

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد نبهت الخميس إلى أن مئات من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 39 يوما في السجون الإسرائيلية دخلوا مرحلة "حرجة"، وذلك بعدما التقت جميع المعتقلين.

وقال رئيس دائرة الصحة في اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة غابرييل سالازار في بيان إن "أطباء اللجنة الدولية للصليب الأحمر زاروا جميع المعتقلين المضربين عن الطعام ويراقبون وضعهم من كثب".

وأضاف "بعد ستة أسابيع من بدء الإضراب عن الطعام، نشعر بالقلق حيال التداعيات المحتملة على صحتهم. من وجهة نظر طبية، ندخل مرحلة حرجة".

وفي حين تحدثت مصادر في السلطة الفلسطينية عن مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية ومن خلال وسطاء دوليين بشأن مطالب المعتقلين، أكد نادي الأسير عدم وجود مفاوضات مباشرة بين المعتقلين المضربين أنفسهم والحكومة الإسرائيلية.

وكان أكثر من ألف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية قد بدؤوا إضرابا عن الطعام في السابع عشر من نيسان/أبريل الماضي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الحياتية داخل هذه السجون.

 

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 26/05/2017

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