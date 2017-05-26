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قراءة في صحف الخليج

قراءة يومية لأبرز عناوين صحف الخليج ووقفة مع أهم المقالات المثيرة للجدل، وعرض لأهم رسوم الكاريكاتير. من الاثنين إلى الجمعة الساعة 06:15 بتوقيت باريس.

آخر تحديث : 26/05/2017

الإمارات.. طالبات يبتكرن صناديق ذكية للنفايات!!

© فرانس24

في عناوين صحف الخليج: في "الحياة" السعودية، الممكلة والصحة العالمية معا لمكافحة الكوليرا في اليمن، وفي "السياسة" الكويتية، حظر تجديد الإقامات في الكويت للحد من الضغط على مرافق البلاد الخدماتية، وفي "البلاد" البحرينية، مخطط لتيسير التجارة البينية بين دول الخليج، وفي "الوطن" العمانية، السلطنة توقع اتفاقية للاستكشافات التنقيبية للمعادن، وفي "الإمارات" اليوم، طالبات في الإمارات يبتكرن صناديق ذكية للنفايات. وفي كاريكاتير الوطن العمانية، التواصل الاجتماعي يقتل الوقت.

البداية من المملكة العربية السعودية، التي وقعت مع منظمة الصحة العالمية مشروعا لمكافحة الكوليرا في اليمن. إذ كتبت صحيفة "الحياة" أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بالاستجابة العاجلة لمكافحة واحتواء وباء الكوليرا في اليمن، ونفذ العديد من المشاريع في هذا الخصوص، حيث وقع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة في الرياض هذا المشروع بمبلغ 8 ملايين و224 ألفا و299 دولارا.

وبحسب الصحيفة، فقد أشار الربيعة إلى أن المركز سير قافلة برية تحوي 550 طنا من الأدوية والمستلزمات بمبلغ تجاوز مليون و200 ألف دولار، لتشخيص ومكافحة وعلاج وباء الكوليرا.

وقال إن المشروع هدفه الحد من الوفيات والأمراض الناجمة عن (الكوليرا)، من خلال زيادة المراقبة والاستجابة والكشف المبكر للوباء.

أما الخبر الأبرز في الصحف الكويتية، فهو منع تجديد الإقامات في الكويت. فبحسب ما قرأنا من غلاف صحيفة "السياسة" الكويتية، حظرت وزارة الداخلية تجديد إقامات الالتحاق بعائل للوالدين والإخوة والأخوات وغيرهم من الأقارب، كما قررت وقف إصدار كروت الزيارة إلا في أضيق الحدود، وذلك بهدف الحد من الضغط على مرافق البلاد الخدماتية عموما والصحية خصوصا.

إلا أن التعميم أجاز للإدارات منح هذه الشرائح إقامة مؤقتة فقط لمدة ثلاثة أشهر فقط، لتمكينهم من تسوية أوضاعهم ومن ثم مغادرتهم البلاد أو إعادتهم إلى أوطانهم.

إلى البحرين مع صحيفة "البلاد"، ونقرأ من صفحتها الاقتصادية ما أعلن عنه رئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، حول مخطط لتطوير الحركة على المنافذ وتيسير التجارة البينية بين دول الخليج.

وكما ورد في الصحيفة، فقد أشار بن أحمد إلى خطة، ستطبق على مراحل محددة اعتبارا من الأول من تموز، حيث سيتم البدء بتخصيص مسارات تعمل على مدار الساعة في المنافذ البينية بين دول التعاون، ثم يتم في الأول من شهر أيلول المقبل إضافة مسار سيخصص إلى أكبر 10 مصدرين من كل دولة إلى الدول الخليجية.

نتابع جولتنا مع الصحف العمانية، التي كان من أبرز أخبارها لهذا اليوم توقيع السلطنة اتفاقية للدراسات والاستكشافات التنقيبية بمنطقتي منجي والشويمية.

ووفق ما جاء على غلاف صحيفة "الوطن" العمانية، فإنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة تنمية معادن عمان بالدراسات والاستكشافات التنقيبية عن المعادن الموجودة بالمنطقة، وتحديد المخزونات ونوعيتها بغية تحديد الجدوى الاقتصادية لإنشاء سكة الحديد.

إضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بعمل دراسات تحليلية للتعرف على خصائص المعادن ومدى جاذبيتها في السوق المحلي والأسواق الدولية.

وفي صحيفة "الإمارات اليوم"، التي تناولت على غلافها ابتكارا جديدا عبارة عن صناديق ذكية للنفايات.

هذا الابتكار الذي قامت بإنجازه مجموعة من الطالبات، يمكن أفراد المجتمع والسائحين من تحديد موقع أقرب صـنـدوق للنفايات بـاسـتـخـدام نظام GPS الخاص بتحديد المواقع، والوصول إلى الصندوق والتخلص من النفايات والمخلفات.

وبحسب الصحيفة، فإن الطالبات شرحن أن فكرة المشروع تـقـوم على تركيب شريحة إلكترونية أسفل صـندوق النفايات البلاستيكية، ويتم ربط هـذه الشريحة والتحكم بها عبر برنامج في الهاتف الذكي، الذي يمكن مستخدمه من تحديد موقع أقرب صندوق للنفايات.

محطتنا الأخيرة مع رسم تصوري لياسين الخليل من صحيفة "الوطن" العمانية، بين من خلاله أن التواصل الاجتماعي من خلال الهاتف أصبح عاملا يساهم في قتل الوقت، لما يوفره من خدمات وسهولة للتحدث مع الآخرين.

إعداد فرانس 24

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