قمة مجموعة السبع: خلافات بين ترامب والأوروبيين حول ملفي المناخ والعقوبات على روسيا

طغت الخلافات بين ترامب والأوروبيين حول ملفي المناخ والعقوبات على روسيا اجتماعات اليوم الأول من قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى التي تستضيفها مدينة تاورمينا بجزيرة صقلية الإيطالية على مدار يومين. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بأنه "لا شك إطلاقا في أنها ستكون القمة الأصعب منذ سنوات".

اجتمع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الجمعة في مدينة تاورمينا بجزيرة صقلية التي تستضيف قمة السبع على مدار يومين. وتشوب القمة خلافات حول التجارة وتغير المناخ وتوتر جديد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يهدد بتقويض الجبهة الموحدة التي يحاولون تشكيلها ضد خطر الاعتداءات الجهادية.

""القمة الأصعب منذ سنوات

وانذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الجمعة بأنه "لا شك إطلاقا في أنها ستكون قمة مجموعة السبع الأصعب منذ سنوات" وسط تعدد الملفات الخلافية مع الولايات المتحدة، خصوصا مكافحة تغير المناخ والتجارة العالمية.

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والتقى قادة الدول والحكومات السبع ظهر الجمعة في المسرح الإغريقي المهيب في هذا المنتجع البحري في صقلية لالتقاط صورة جماعية قبل التوجه مشيا إلى مكان القمة.

"غموض أمريكي" بشأن العقوبات على روسيا

ودعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك "جميع أعضاء مجموعة السبع" إلى إعادة تأكيد سياسة العقوبات على روسيا في الملف الأوكراني، فيما تتخذ إدارة ترامب موقفا ما زال مشوبا بالغموض من هذه المسألة.

وقال توسك في مؤتمر صحافي قبل افتتاح قمة مجموعة السبع في تاورمينا بصقلية، "منذ قمتنا الأخيرة لمجموعة السبع في اليابان، لم نر شيئا يبرر تغيير سياسة العقوبات. لذلك ادعو جميع أعضاء مجموعة السبع إلى إعادة تأكيد هذه السياسة".

وكرر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون التأكيد مرارا أن العقوبات ستبقى ما لم تطبق اتفاقات مينسك للسلام، لكن الرئيس دونالد ترامب لم يكن واضحا إلى هذا الحد.

وقال غاري كوهين المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "لم نتخذ موقفا حتى الآن". وأضاف أن "الرئيس يقوم بدرس المسألة. تتوافر لديه خيارات عدة".

لكن دونالد توسك أكد "نحن بشكل أو بآخر على الخط نفسه مع الرئيس ترامب"، لكنه قال إنه "أقل تفاؤلا" في ما يتعلق "بخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونواياه".

ملف المناخ تشكل نقطة خلاف أخرى مع ترامب

من جانبه، أقر رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني الجمعة بعدم إحراز تقدم في ملف المناخ في اليوم الأول لقمة مجموعة السبع لأن الأمريكيين ما زالوا في مرحلة "مراجعة داخلية" بشأنه.

وقال جنتيلوني في تصريح قصير أمام الصحافة ان "الإدارة الأمريكية تجري مراجعة داخلية في هذه المسألة، وأبلغت الدول الأخرى بذلك. من جهتنا كررنا تأكيد التزامنا التام" باتفاقية باريس للمناخ.

حذف المحتويات المتطرفة مع على الإنترنت .. مطلب أساسي لزعماء الدول السبع

دعا زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى مقدمي خدمات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إلى زيادة جهودها لحذف المحتوى المتطرف وذلك بعد أيام من الهجوم الانتحاري في مانشستر الذي أودى بحياة 22 شخصا.

وجاء في بيان مشترك وقع عليه زعماء المجموعة خلال اجتماعهم في صقلية "سوف نكافح إساءة استخدام الإرهابيين للإنترنت. ورغم أن الإنترنت أحد أهم الإنجازات التكنولوجية في العقود الأخيرة إلا أنه ثبت أيضا أنه أداة قوية في الأغراض الإرهابية".

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 26/05/2017