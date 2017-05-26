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أفريقيا

الجيش المصري: الضربات الجوية على درنة الليبية استهدفت "متورطين" في هجوم المنيا

© أ ف ب / أرشيف

فيديو تامر عز الدين

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/05/2017

أعلن التلفزيون الرسمي المصري مساء الجمعة عن توجيه القوات الجوية المصرية "ست ضربات مركزة ضد معسكرات تدريب إرهابية بمدينة درنة الليبية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الضربات الجوية دمرت المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة. من جانبه، أكد الجيش المصري أن الضربات استهدفت تجمعات لمتشددين تأكد مشاركتهم في تخطيط وتنفيذ الهجوم على حافلة الأقباط بالمنيا.

أعلن التلفزيون المصري أن القوات الجوية المصرية نفذت مساء الجمعة  "ست ضربات مركزة ضد معسكرات تدريب إرهابية بمدينة درنة الليبية".

وقال التلفزيون المصري في خبر عاجل على شاشته "القوات الجوية تنفذ ست طلعات لاستهداف ستة تمركزات للعناصر الإرهابية بمدينة درنة الليبية".

من جانبها، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن القوات الجوية المصرية دمرت المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة في ليبيا في ضربة جوية الجمعة.
ونقلت الوكالة عمن سمتها مصادر رفيعة المستوى قولها "القوات الجوية المصرية دمرت بشكل كامل المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة بليبيا".

فيما أعلن الجيش المصري أن ضربات جوية ضد تجمعات لمتشددين في ليبيا تأكدت مشاركتهم في تخطيط وتنفيذ هجوم اليوم بصعيد مصر، مؤكدا أن العملية العسكرية لا تزال مستمرة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن مساء الجمعة أنه تم توجيه "ضربة" إلى معسكر لتدريب عناصر جهادية ردا على الاعتداء على حافلة أقباط صباح الجمعة أوقع 28 قتيلا. ولم يحدد الرئيس المصري مكان الضربة
 

فرانس 24/ أ ف ب/ ويترز

نشرت في : 26/05/2017

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