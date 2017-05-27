الرئيس الإيراني يتصل هاتفيا بأمير قطر ويدعو لعلاقات أفضل مع الخليج

اتصل الرئيس الإيراني حسن روحاني هاتفيا بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني السبت، ودعا إلى تحسين العلاقات بين بلاده وجيرانها من دول الخليج، وذلك بعد أيام على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية التي اتهم خلالها إيران بدعم الإرهاب في الشرق الأوسط، وفي أعقاب انتقادات خليجية لقطر بسبب علاقاتها مع طهران.

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت إلى تحسين العلاقات مع دول الخليج خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الذي تعرضت بلاده لانتقادات من جيرانها في الخليج بسبب علاقتها مع طهران.

وتدعم إيران ودول الخليج طرفين متعارضين في الحرب الدائرة في سوريا وفي اليمن. وتعرضت العلاقات لضربة أخرى الأسبوع الماضي حين زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية واتهم طهران بدعم الإرهاب في الشرق الأوسط.

وتنفي إيران مثل هذه الاتهامات وتقول إن السعودية هي المصدر الحقيقي لتمويل المتشددين الإسلاميين. ورد روحاني على انتقاد ترامب بقوله إن استقرار الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون مساعدة من إيران.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني "نريد أن يسود الاعتدال والتعقل في العلاقات بين الدول، ونؤمن بأن الأولوية ينبغي أن تكون للحل السياسي".

وأضاف روحاني للشيخ تميم "بلدان المنطقة بحاجة لمزيد من التعاون والمشاورات لحل أزمتها ونحن مستعدون للتعاون في هذا المجال".

وعبرت السعودية والإمارات عن غضبهما قبل أيام بعد أن نشرت وكالة الأنباء القطرية تصريحات منسوبة للشيخ تميم انتقد فيها سياسة ترامب الخارجية وتحدث عن العلاقات مع طهران.

وقالت قطر إن التصريحات التي نشرت مساء الثلاثاء مزيفة وإن وكالة الأنباء القطرية تعرضت لاختراق إلكتروني.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 27/05/2017