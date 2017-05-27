اعتداء مانشستر: ارتفاع عدد الموقوفين في إطار التحقيق إلى 11 مشتبها بهم

أوقفت الشرطة البريطانية السبت مشتبها بهما آخرين على خلفية اعتداء مانشستر الذي أوقع مساء الاثنين 22 قتيلا على الأقل، ليصبح بذلك عدد الموقوفين في إطار التحقيق 11 شخصا، وفق ما أعلنت الشرطة البريطانية.

قالت الشرطة البريطانية في بيان السبت إنها أوقفت مشتبها بهما آخرين بعد قيامها بعملية تفجير تحت السيطرة خلال مداهمة في مانشستر في إطار التحقيق حول الاعتداء الذي أوقع 22 قتيلا في هذه المدينة مساء الاثنين.

مع توقيف المشتبه بهما وهما رجلان في الـ20 وال22 من العمر، يرتفع عدد الموقوفين في إطار التحقيق إلى 11 مشتبها بهم.

ومنفذ الاعتداء يدعى سلمان عبيدي (22 عاما) مولود في مانشستر من والدين ليبيين، وكان توجه مؤخرا إلى ليبيا وعاد منها إلى بريطانيا قبل أربعة أيام على الاعتداء. وفي طرابلس، كانت أجهزة الأمن الليبية أوقفت أحد أشقاء سلمان ووالده.

وأعلن مارك راولي قائد شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية الجمعة أن الشرطة "قبضت على عدد كبير من أعضاء شبكة" مرتبطة بالاعتداء الذي أودى بحياة سبعة أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما بين الضحايا ال22. وتابع راولي "نحن سعداء لأننا قبضنا على أحد أهم العناصر الذين كنا قلقين بشأنهم لكن لا يزال أمامنا عمل إضافي".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/05/2017