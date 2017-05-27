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أوروبا

عطل في أنظمة الكمبيوتر يوقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية من لندن

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/05/2017

تسبب عطل في أنظمة الكمبيوتر بإلغاء جميع رحلات الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز"من مطاري هيثرو وغاتويك في العاصمة الندن يوم السبت، حسب ما أعلن متحدث باسم الشركة، وأكدت الشركة أنها لم تعثر على ما يؤشر على أن العطل ناجم عن هجوم معلوماتي.

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) إلغاء جميع رحلاتها من مطاري هيثرو وغاتويك في لندن طوال يوم السبت بسبب عطل في أنظمة الكمبيوتر، بحسب متحدث باسم الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق تعليق رحلاتها من المطارين المذكورين حتى الساعة 17:00 ت غ.

واعتذرت الشركة على حسابها على موقع تويتر "للعطل الراهن في النظام المعلوماتي" الذي تسبب بتأخير عدد كبير من الرحلات موضحة أنها لم تعثر على "أي دليل يثبت وقوع هجوم معلوماتي" بعدما تعرضت بريطانيا لهجوم فيروسي على أنظمتها الإلكترونية في وقت سابق من هذا الشهر أدى إلى شلل البنية التحتية.

وعانت الشركة من أعطال في أجهزة الكمبيوتر سابقا ما أدى إلى تأخر الرحلات في شهري تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر العام الماضي.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 27/05/2017

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