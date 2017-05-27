واشنطن بوست: صهر ترامب عرض إقامة قناة تواصل سرية مع الكرملين

نقلت صحيفة واشنطن بوست الجمعة عن مسؤولين أمريكيين أن صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وكبير مستشاريه عرض على السفير الروسي في واشنطن إقامة قناة تواصل سرية مع الكرملين، مقترحا عليه استخدام مبان دبلوماسية روسية لهذه الغاية.

كشفت صحيفة واشنطن بوست الجمعة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه عرض في مطلع كانون الأول/ديسمبر على السفير الروسي في واشنطن إقامة قناة تواصل سرية مع الكرملين.

وأفاد المسؤولون للصحيفة أن الاستخبارات الأمريكية علمت من خلال تنصتها على محادثات السفير الروسي سيرغي كيسلياك أن الأخير أبلغ رؤساءه بأن كوشنر، الذي أصبح مذاك كبير مسشاري ترامب للشؤون الخارجية، قدم إليه هذا الطلب مقترحا عليه استخدام مبان دبلوماسية روسية لهذه الغاية.

وأشارت الصحيفة أن كوشنر قدم هذا العرض للسفير الروسي خلال اجتماعه به في برج ترامب في نيويورك في الأول أو الثاني من كانون الأول/ديسمبر، أي قبل شهرين تقريبا من تولي الملياردير الجمهوري الرئاسة. مضيفة أن هذا الاجتماع حضره أيضا مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين الذي دفعه ترامب للاستقالة بعد أسابيع من تعيينه إياه في هذا المنصب بعدما اتضح أنه كذب بشأن اجتماعه بالسفير الروسي.

وتكثفت الضغوط على البيت الأبيض الغارق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع توسيع تحقيق الشرطة الفدرالية ليشمل كوشنر، وترقب الشهادة الوشيكة لمدير الـ"أف بي آي" المُقال جيمس كومي أمام الكونغرس.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن كوشنر هو أحد الأشخاص الذين يحقق مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) حاليا باحتمال ضلوعهم في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبحسب المصادر نفسها فإن المحققين الفدراليين مهتمون بمعرفة المزيد عن "سلسلة اجتماعات" شارك فيها كوشنر، ولا سيما اجتماعه مع السفير الروسي في واشنطن والمصرفي الروسي سيرغي غوركوف. ويرأس غوركوف البنك الروسي العام "فنيشيكونومبنك" الخاضع لعقوبات أمريكية منذ 2014 على خلفية النزاع الأوكراني.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/05/2017