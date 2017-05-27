الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

المجازر ضد الأقباط: أين الخلل؟

للمزيد

مراسلون

الموصل: فوضى المعارك

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

أوبك تمدد اتفاق خفض الإنتاج.. أي تأثير على أسواق الخام العالمية وعلى الدول المصدرة للنفط؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

إصلاح قانون العمل في فرنسا.. هل إدخال مزيد من المرونة لسوق العمل يمكن أن يقلص البطالة؟

للمزيد

ثقافة

هل سترى السينما السودانية النور من جديد؟

للمزيد

هي الحدث

مهرجان كان.. نجمات كثيرات أمام الكاميرا وحضور خجول خلفها

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

ما أوجه الاختلاف بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

دونالد ترامب "يعرقل" المبادرة الإيطالية حول الهجرة!!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

الإمارات.. طالبات يبتكرن صناديق ذكية للنفايات!!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

فرنسا

فرنسا: ضريح شارل ديغول مؤسس الجمهورية الخامسة يتعرض للتخريب

© أ ف ب/ أرشيف | ضريح الجنرال شارل ديغول

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/05/2017

قالت بلدية مدينة كولومبي في شرق فرنسا إن ضريح الرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول الواقع في المدينة قد تعرض للتخريب مساء السبت. ويعد ديغول أحد أبرز الشخصيات في التاريخ الفرنسي الحديث، إذ إنه قاد المقاومة الفرنسية للنازية في الحرب العالمية الثانية، كما أنه مؤسس الجمهورية الخامسة في فرنسا.

تعرض ضريح الجنرال شارل ديغول، الذي قاد مقاومة فرنسا للاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية وأسس الجمهورية الخامسة، للتخريب اليوم السبت.

وقالت بلدية كولومبي، في شرق فرنسا حيث يوجد الضريح، في حسابها على تويتر إنها تعرضت لعمل تخريبي مساء اليوم السبت وإن تحقيقا لا يزال جاريا. ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن المخربين دخلوا الضريح ودمروا الصليب الموجود فوقه.

ونقلت إذاعة فرانس إنفو عن رئيس البلدية باسكال بابوت قوله إنه لا يعتقد بوجود دوافع سياسية وراء هذا العمل رغم أن عددا من الساسة نددوا به.

وديغول أحد أبرز الشخصيات في تاريخ فرنسا في القرن العشرين إذ قاد المقاومة ضد الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية وتولى رئاسة فرنسا لعقد من الزمان انتهى في 1969.

وأسس ديغول الجمهورية الفرنسية الخامسة التي منحت رئيس البلاد سلطات واسعة ووضعت سياسة خارجية مميزة رفضت مفهوم الهيمنة العالمية للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، الأمر الذي جعل فرنسا صاحبة صوت مستقل على الساحة العالمية.

وتوفي ديغول عام 1970.

 

فرانس24/ رويترز
 

نشرت في : 27/05/2017

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي