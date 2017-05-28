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الشرق الأوسط

آلاف الإسرائيليين يتجمعون في تل أبيب تأييدا لحل الدولتين

© أ ف ب

فيديو صادق أبو حامد

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/05/2017

خرج آلاف الإسرائيليين السبت للتظاهر في تل أبيب تعبيرا عن تأييدهم لحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، بدعوة من حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، وخلال التجمع، تلا المنظمون رسالة دعم وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

تجمع آلاف الإسرائيليين مساء السبت في تل أبيب تأييدا لحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية مع اقتراب الذكرى الخمسين لاحتلال الأراضي الفلسطينية. وكان ذلك في تحرك نظمته حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة لسياسة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية والتي تنتهجها الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتانياهو.

ورفع المتظاهرون على المنصة لافتة كبيرة كتب عليها "دولتان، أمل واحد"، فيما أكد رئيس "السلام الآن" آفي بوسكيلا أن التظاهرة تهدف إلى رفض "غياب الأمل جراء حكومة تواصل الاحتلال والعنف والعنصرية". مضيفا "حان الوقت لنثبت للإسرائيليين والفلسطينيين والعالم أن نسبة كبيرة من الإسرائيليين ترفض الاحتلال وتريد التوصل إلى حل الدولتين".

وخلال التجمع، تلا المنظمون رسالة دعم وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال عباس كما نقل عنه المنظمون "حان الوقت للعيش معا بأمن واستقرار. واجبنا حيال الأجيال المقبلة يقضي بإنهاء النزاع والتوصل إلى سلام الشجعان". مطالبا أيضا بانسحاب إسرائيلي الى حدود 1967 وحل الدولتين.

بدوره، طالب زعيم المعارضة اليسارية إسحق هرتزوغ بالحل المذكور منددا بسياسة الحكومة.

ويرى قسم كبير من المجتمع الدولي أن الاستيطان يشكل عائقا رئيسيا أمام حل الدولتين. والاستيطان غير قانوني بحسب القانون الدولي.

وداخل الحكومة التي تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، يدعو بعض الوزراء علنا إلى ضم الضفة الغربية.
 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/05/2017

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