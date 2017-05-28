الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

المجازر ضد الأقباط: أين الخلل؟

للمزيد

مراسلون

الموصل: فوضى المعارك

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

أوبك تمدد اتفاق خفض الإنتاج.. أي تأثير على أسواق الخام العالمية وعلى الدول المصدرة للنفط؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

إصلاح قانون العمل في فرنسا.. هل إدخال مزيد من المرونة لسوق العمل يمكن أن يقلص البطالة؟

للمزيد

ثقافة

هل سترى السينما السودانية النور من جديد؟

للمزيد

هي الحدث

مهرجان كان.. نجمات كثيرات أمام الكاميرا وحضور خجول خلفها

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

ما أوجه الاختلاف بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

دونالد ترامب "يعرقل" المبادرة الإيطالية حول الهجرة!!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

الإمارات.. طالبات يبتكرن صناديق ذكية للنفايات!!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

آسيا

الفلبين: متشددون إسلاميون يقتلون 19 مدنيا على الأقل جنوب البلاد

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/05/2017

أفادت السلطات الفلبينية الأحد أن 19 مدنيا، بينهم طفل وامرأتان، قتلوا في مدينة مراوي جنوب البلاد على يد متشددين إسلاميين. ومدينة مراوي يشكل المسلمون غالبية سكانها، وتشهد معارك شوارع بين إسلاميين وقوات الأمن.

قال الجيش الفلبيني الأحد إن عناصر إسلامية متشددة يخوضون معارك شوارع مع قوات الأمن في مدينة مراوي بجنوب البلاد، قتلوا 19 مدنيا ما يرفع حصيلة نحو أسبوع من المواجهات إلى 85 قتيلا على الأقل.

وقالت السلطات إن الناشطين قتلوا 19 مدنيا في المدينة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها البالغ عددهم مئتي ألف نسمة، موضحة أن بين القتلى ثلاث نساء وطفل واحد عثر على جثثهم بالقرب من جامعة. فيما أفاد الناطق باسم الجيش الفيليبيني في المنطقة خو-آر هيريرا  "هؤلاء مدنيون. نساء. هؤلاء الإرهابيون هم ضد الشعب. عثرنا على جثثهم خلال عمليات كنا نقوم بها" السبت.

وأفاد مصور وكالة الأنباء الفرنسية أنه رأى ثماني جثث أخرى على طريق في إحدى ضواحي مراوي الأحد. وقال سكان إنهم موظفون في معهد طبي ومركز للأرز.

واندلعت المواجهات عندما اجتاح عشرات المسلحين مراوي بعدما حاولت قوات الأمن توقيف إيسنيلون هابيلون الذي يعتبر زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" في المدينة. وزرع المسلحون علم تنظيم "الدولة الإسلامية" واحتجزوا كاهنا و14 شخصا من كنيسة رهائن وقاموا بإحراق مبان.

وقالت السلطات إن 13 جنديا وشرطيين اثنين و51 إسلاميا قتلوا في المواجهات. فيما فر معظم السكان من المدينة بسبب المعارك بينما يقوم الجيش بقصف مناطق سكنية يعتقد أن الناشطين يختبئون فيها، بكثافة.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/05/2017

  • الفلبين

    الرئيس الفلبيني يريد فرض الأحكام العرفية لحماية البلاد من تنظيم "الدولة الإسلامية"

    للمزيد

  • الفلبين

    الفلبين: عضو في "فرقة اغتيالات" سيقاضي الرئيس بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

    للمزيد

  • الفلبين

    الفلبين: الجيش يعثر على جثة رهينة ألماني قتلته جماعة "أبو سياف" المتطرفة

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي