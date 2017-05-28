الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

المجازر ضد الأقباط: أين الخلل؟

للمزيد

مراسلون

الموصل: فوضى المعارك

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

أوبك تمدد اتفاق خفض الإنتاج.. أي تأثير على أسواق الخام العالمية وعلى الدول المصدرة للنفط؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

إصلاح قانون العمل في فرنسا.. هل إدخال مزيد من المرونة لسوق العمل يمكن أن يقلص البطالة؟

للمزيد

ثقافة

هل سترى السينما السودانية النور من جديد؟

للمزيد

هي الحدث

مهرجان كان.. نجمات كثيرات أمام الكاميرا وحضور خجول خلفها

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

ما أوجه الاختلاف بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

دونالد ترامب "يعرقل" المبادرة الإيطالية حول الهجرة!!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

الإمارات.. طالبات يبتكرن صناديق ذكية للنفايات!!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

واشنطن تدرس حظر حمل الحواسيب على كل الرحلات الجوية بسبب التهديدات الإرهابية

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/05/2017

تدرس السلطات الأمريكية حظر نقل أجهزة الكمبيوتر في قمرات الركاب على كل الرحلات الجوية المتوجهة إلى الولايات المتحدة تفاديا لوقوع اعتداءات إرهابية.

في تصريح لشبكة " فوكس نيوز"، صرح وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي الأحد أن السلطات تدرس حظر نقل الكومبيوترات في قمرات الركاب على كل الرحلات الجوية المتوجهة إلى الولايات المتحدة، بسبب وجود "خطر فعلي".

وأضاف كيلي "هناك خطر فعلي (...) إن هذا ما يهجس به الإرهابيون : تفجير طائرة في الجو خصوصا إذا كانت أمريكية، وتنقل على متنها الكثير من الأمريكيين".

يذكر أن السلطات الأمريكية منعت في الحادي والعشرين من آذار/ مارس الماضي الركاب القادمين من عشرة مطارات في سبعة بلدان عربية وتركيا، من نقل الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر إلى قمرة الركاب في الطائرة.

ثم أعلنت أن هذا القرار قد يتسع ليشمل أيضا مناطق أخرى بينها أوروبا. و تملك الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تفيد بأن جهازالكومبيوتر المحمول يمكن أن يستخدم لتفجير قنبلة على متن طائرة.

ويدرس خبراء أمريكيون  في هذا المجال محادثات مع خبراء لدى المفوضية الأوروبية إمكانية فرض هذا الحظر.

وقد يؤدي اتخاذ هذا القرار إلى فوضى في المطارات الأوروبية التي تنطلق منها نحو 3250 رحلة أسبوعيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وشمل قرار الحظر الأمريكي على الأجهزة الإلكترونية في الرحلات ثمانية بلدان، هي تركيا والأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات والمغرب.

وفي آذار/مارس اتخذت السلطات البريطانية قرارا مماثلا شمل مطارات ستة بلدان هي تركيا ولبنان والأردن ومصر وتونس والعربية السعودية

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 28/05/2017

  • طيران

    الخطوط القطرية توفر لزبائنها أجهزة كمبيوتر على رحلاتها للولايات المتحدة

    للمزيد

  • الإمارات العربية المتحدة

    دبي تبدأ تطبيق الحظر الأمريكي على الأجهزة الإلكترونية في الرحلات وتونس تحتج لدى بريطانيا

    للمزيد

  • بريطانيا

    قرار منع حمل أجهزة إلكترونية على متن الطائرات يثير استياء في الدول المعنية بالحظر

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي