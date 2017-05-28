إسرائيل توافق على مشروع بناء "تلفريك" يؤدي إلى حائط المبكى في القدس الشرقية

وافقت السلطات الإسرائيلية على مشروع بناء "تلفريك" (قطار سريع) يربط القدس الغربية بالبلدة القديمة في القدس الشرقية. واعتبر وزير السياحة الإسرائيلي أن"هذا المشروع من شأنه تسهيل وصول السياح والزوار إلى حائط المبكى" المعروف لدى المسلمين بحائط البراق. ومن المرجح أن يثير هذا القرار جدلا كبيرا.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الأحد موافقتها على مشروع بناء "تلفريك" يربط القدس الغربية بالبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، حيث توجد الأماكن المقدسة للمسيحية والإسلام واليهودية. وهذا المشروع من شأنه أن يثيرغضب الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

وجاء في بيان صادرعن وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين "هذا المشروع من شأنه تسهيل وصول السياح والزوار إلى حائط المبكى" المعروف لدى المسلمين بحائط البراق.

وأكدت وزارة السياحة أن مجلس الوزراء أقر المرحلة الأولى من المشروع التي من المتوقع أن تبلغ كلفتها 200 مليون شيكل (50 مليون يورو).

من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "سنبني التلفريك للربط بين محطة القطار القديمة وباب المغاربة (المدخل الأقرب إلى حائط المبكى في البلدة القديمة في القدس)".

وتقع في القدس الشرقية الأماكن المقدسة الرئيسية للمسيحية والإسلام واليهودية كما أن البلدة القديمة تشكل لب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويمكن لـ"لتلفريك" البالغ طول كابلاته 1,4 كلم نقل 3000 شخص في الساعة في الاتجاهين بسرعة 21 كلم في الساعة، حسب تقديرات وزارة السياحة. ومن المتوقع بدء التشغيل عام 2021

وكانت الشركة الفرنسية العملاقة "سويز أنفيرونمان" قررت عام 2015 عدم التقدم للمشاركة في بناء "تلفريك" تجنبا لإثارة جدل سياسي. كما أعلن نتانياهو أيضا عن إحداث خطة خماسية لتطوير البنى التحتية في القدس "تعزيزا لعاصمتنا الموحدة".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/05/2017