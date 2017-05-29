لاعب مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي بوغبا يؤدي مناسك العمرة

نشر الفرنسي الدولي بول بوغبا، أغلى لاعب في العالم، صورة وتسجيلا مصورا له على حسابه في "إنستاغرام" وهو يؤدي مناسك العمرة في مكة بالمملكة العربية السعودية. وظهر بوغبا بالقرب من الكعبة مرتديا ملابس الإحرام البيضاء، وكتب في تعليق "أجمل شيء رأيته في حياتي".

نشر لاعب مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي بول بوغبا صورة وتسجيلا مصورا له على حسابه في موقع وتطبيق "إنستاغرام" وهو يؤدي مناسك العمرة في المسجد الحرام بمكة.

وظهر بوغبا بالقرب من الكعبة مرتديا ملابس الإحرام البيضاء، وكتب في تعليق "أجمل شيء رأيته في حياتي". ونالت الصورة بعد ساعات قليلة من نشرها السبت إعجاب أكثر من مليون ونصف مليون متابع لحساب بوغبا في "إنستاغرام".

لاعب مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي بول بوغبا يؤدي العمرة © حساب بول بوغبا في موقع "أنستغرام"

وفي التسجيل المصور ومدته 10 ثوان، ظهر بوغبا بين المعتمرين أمام الكعبة بينما كانت تتلى آية من القرآن الكريم. وأرفق اللاعب التسجيل الذي شاهده أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون شخص، بعبارة "رمضان كريم" بالفرنسية والإنكليزية.

وكان بوغبا (24 عاما) سجل أحد هدفي مانشستر يونايتد في مرمى أياكس أمستردام في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الأربعاء (2-صفر)، ليحرز ناديه لقب هذه المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، ويضمن المشاركة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم يستطع اللاعب الفرنسي إظهار كامل قدراته في الموسم الأول مع فريق مانشستر يونايتد بعدما كان نجما في نادي يوفنتوس قبل أن يغادره في صفقة قياسية بلغت نحو 105 ملايين يورو.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 29/05/2017