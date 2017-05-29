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أفريقيا

المغرب: مصدر حكومي يعلن توقيف زعيم الحراك الشعبي في الحسيمة ناصر زفزافي

© أ ف ب | صورة التقطت في 6 أيار/مايو 2017 لناصر زفزافي وهو يقرع على قدر خلال تظاهرة في الحسيمة.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/05/2017

أعلن مصدر حكومي مغربي ومسؤول في وزارة الداخلية الاثنين توقيف زعيم الحراك الشعبي في الحسيمة، بمنطقة الريف (شمال) ناصر زفزافي الذي كان ملاحقا من القضاء منذ مساء الجمعة بتهمة تهجمه على إمام مسجد اثناء القائه خطبة الجمعة.

أوقفت الشرطة المغربية صباح الاثنين زعيم الحراك الشعبي الذي يشهده الريف (شمال المغرب) منذ أكثر من ستة أشهر ناصر زفزافي، بحسب ما أعلن مصدر حكومي.

وأكد مسؤول في وزارة الداخلية أيضا توقيف زفزافي، والذي كان ملاحقا من القضاء منذ مساء الجمعة بتهمة تهجمه على إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة.

وكان بضع مئات من الأشخاص تظاهروا مساء الأحد في حيين على الأقل في الحسيمة (شمال المغرب) لليلة الثالثة على التوالي على أمل التظاهر في الساحة الكبرى بوسط المدينة وهم يهتفون "دولة فاسدة" و"كرامة" و"كلنا زفزافي".

وتسعى الحكومة منذ سنوات إلى احتواء الاستياء. وبادرت إلى عدد من الإعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلة وفودا وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.

وأحيت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من المشاريع التنموية للمنطقة معتبرة أنها "أولوية إستراتيجية"، وأكدت أنها "تشجع ثقافة الحوار". 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/05/2017

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