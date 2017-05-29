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فرنسا

ماكرون يستقبل فلاديمير بوتين في قصر فرساي ويعد "بحوار ثابت دون أية تنازلات"

© أ ف ب | بوتين أول رئيس أجنبي يحظى باستقبال الرئيس الفرنسي الجديد.

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/05/2017

يستقبل إيمانويل ماكرون الاثنين نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر فرساي في أول زيارة لرئيس أجنبي إلى باريس منذ انتخاب الرئيس الفرنسي الجديد في 7 أيار/مايو الجاري. وقد وعد ماكرون "بحوار ثابت دون أية تنازلات" مع بوتين. ويلتقي المسؤولان أولا على انفراد ظهرا ثم يتناولان الغداء ويعقدان لاحقا مؤتمرا صحفيا مشتركا.

يستقبل الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون الاثنين فلاديمير بوتين في قصر فرساي في ختام ماراثون دبلوماسي قاده الخميس إلى قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل ثم في نهاية الأسبوع إلى قمة مجموعة السبع في تاورمينا (إيطاليا).

وقد وعد ماكرون "بحوار ثابت دون أية تنازلات" مع نظيره الروسي الذي بات يقيم علاقات متوترة مع الغربيين في السنوات الأخيرة.

وعلى برنامج لقاء الاثنين، العلاقات الفرنسية-الروسية ورؤية كل وأحد منهما حول مستقبل الاتحاد الأوروبي ومكافحة الإرهاب والأزمات الإقليمية وأوكرانيا وسوريا وكوريا الشمالية وليبيا. ويلتقي المسؤولان أولا على انفراد ظهرا ثم يتناولان الغداء مع وفديهما ويعقدان لاحقا مؤتمرا صحفيا مشتركا ويدشنان المعرض الذي هو مناسبة هذا اللقاء.

ومناسبة هذا اللقاء افتتاح معرض عن الزيارة التاريخية التي قام بها القيصر بطرس الأكبر لفرنسا في 1717 قبل ثلاثمئة عام تماما والتي دشنت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما سيزور بوتين لكن بمفرده المركز الروسي الروحي والثقافي الأرثوذكسي الجديد في قلب باريس.

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ويرى ماكرون إنه من الضروري "البحث مع روسيا" في الأزمة السورية "لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة العسكرية" و"التوصل جماعيا إلى حل سياسي شامل". ويعتبر أن استبعاد الغربيين في هذا الملف لصالح عملية وقف لإطلاق النار في سوريا رعتها روسيا وإيران وتركيا، يترجم بـ "هزيمة".

كما ينوي بحث ملف أوكرانيا وقال في ختام قمة مجموعة السبع "أن روسيا غزت أوكرانيا" في حين تنفي موسكو أي تورط لها في النزاع.

وكان الرئيس الفرنسي أكد خلال حملته "أنه ليس من أولئك المنبهرين بفلاديمير بوتين" ومشددا على أنه لا يشاطره "القيم" نفسها. من جهته، وفي رسالة التهنئة التي وجهها إلى ماكرون غداة انتخابه في السابع من أيار/مايو، حض بوتين ماكرون على "تجاوز الحذر المتبادل".

كذلك، سيحاول الرئيسان تدوير الزوايا بعد الحملة الرئاسية الفرنسية التي تخللها استقبال الكرملين في آذار/مارس لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان التي خسرت أمام ماكرون في الدورة الثانية، إضافة إلى القرصنة المعلوماتية التي تعرضت لها الحركة السياسية للمرشح الوسطي ونسبت إلى جهات روسية.

وقال قصر الإليزيه إن الأمر يتعلق بالتذكير بأن "الأولوية الفرنسية هي ألمانيا والمشروع الأوروبي في حين راهنت موسكو على تفكك أوروبا". وفي موسكو قال رئيس مجلس السياسة الخارجية والدفاع فيودور لوكيانوف: "علينا ألا نتوقع الكثير من هذه الزيارة. إنها زيارة تعارف سعيا لإيجاد أجواء إيجابية".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 29/05/2017

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