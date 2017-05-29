تواصل التكريمات إثر وفاة صحفي فرانس24 جان-كريم فال

صحفيون، سياسيون ومشاهدون... تتواصل ردود الأفعال والتكريمات إثر وفاة صحفي فرانس24 جان-كريم فال وواحد من أهم المختصين في الشأن الأفريقي، الجمعة خلال تغطية صحفية لقمة مجموعة السبع بإيطاليا.

"أحتفظ بذكرى محترف كبير، شخص قدم دوما المعلومات اللازمة حول أفريقيا، الوضع السائد في بلداننا، معلومات موضوعية ودون تشويه للحقائق" بهذه العبارات خلد رئيس النيجر محمدو إسوفو، السبت 27 مايو/آيار، ذكرى رئيس التحرير في قناة فرانس24 جان-كريم فال، الذي وافته المنية فجأة الجمعة بينما كان في مهمة صحفية بإيطاليا لتغطية قمة مجموعة السبع. ويضيف الرئيس إسوفو "هي الذكرى التي يحتفظ بها جميع الأفارقة الذين عرفوه".

من جهته، قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعازيه إثر وفاة جان-كريم فال، عبر بيان نشره قصر الإليزيه السبت، كرم من خلاله ذكرى "رجل ملم بالشؤون الدولية، وصوت ذي شعبية لدى المشاهدين".

الأمينة العامة للفرانكوفونية ميكاييل جون، هي الآخرى أبنت هذا "المهني الكبير" حيث قالت "أتذكر بكثير من التأثر مشاركته خلال آخر قمة للفرانكوفونية في مدغشقر، ومهنيته الكبيرة".

كثير من الصحفيين في عدة وسائل إعلام فرنسية وأجنبية عبروا عن حزنهم لفقدان زميلهم في المهنة.



"كثيرون نحن في وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) الذين عايشنا جان-كريم فال وأعجبنا بمعرفته الكبيرة لإفريقيا" قالت مديرة الأخبار في أ ف ب ميشال ليريدو. لتضيف "كان لديه الكثير من الأصدقاء في وكالة الأنباء الفرنسية".

يذكر أن جان-كريم فال قضى فترة طويلة من مسيرته المهنية كصحفي، ومختص في الشأن الأفريقي، في إذاعة فرنسا الدولية، بالإضافة إلى عمله كرئيس تحرير، ومحاور وموفد خاص في الكثير من اللقاءات الدولية، لقناة فرانس24 منذ 2012.

فرانس24

نشرت في : 29/05/2017