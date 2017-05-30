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الشرق الأوسط

27 قتيلا وأكثر من مئة جريح في هجومين استهدفا العاصمة العراقية بغداد

© أ ف ب

فيديو وسيم الدالي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/05/2017

قتل 27 شخصا وأصيب نحو مئة آخرين في تفجيرين هزا العاصمة العراقية بغداد. أولهما كان هجوما انتحاريا وقع في منتصف ليلة الاثنين عند محل لبيع المرطبات في منطقة الكرادة ذات الغالبية الشيعية، تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية". والآخر وقع صباح الثلاثاء عند جسر الشهداء، أحد الجسور الرئيسية التي تربط مناطق مكتظة في جانبي بغداد.

اهتزت العاصمة العراقية بغداد على وقع تفجيرين دمويين قتل فيهما 27 شخصا وأصيب أكثر من مئة آخرين بجروح، أحدهما كان هجوما انتحاريا وقع في منتصف ليلة الاثنين والآخر وقع صباح الثلاثاء عند جسر الشهداء، أحد الجسور الرئيسية التي تربط مناطق مكتظة في جانبي بغداد.

استهداف الأماكن المكتظة

وقال ضابط برتبة رائد في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية "قتل 16 شخصا وأصيب 75 بجروح في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مدنيين عند محل لبيع المرطبات في منطقة الكرداة" وسط بغداد.

ووقع الهجوم بعد منتصف ليلة الاثنين عند محل "الفقمة" للمرطبات في منطقة الكرادة ذات الغالبية الشيعية وتبنى تنفيذه تنظيم "الدولة الإسلامية".

ووقع الانفجار أمام محل "مثلجات الفقمة" الشهير الذي يقصده كثيرون، ولا سيما بعد إفطار رمضان مع ارتفاع حرارة الجو.

وفي هجوم آخر وقع صباح الثلاثاء، قتل 11 شخصا وأصيب 35 على الأقل بجروح في انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة.

ووقع الانفجار حوالى الساعة 09,30 (06,30 ت غ) عند جسر الشهداء، أحد الجسور الرئيسية التي تربط مناطق مكتظة في جانبي بغداد.

أخبار عن تسلل انتحاريين وسيارات مفخخة لاستهداف المدنيين

وذكر مصدر في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الفرنسية أن القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة في حواجز التفتيش الرئيسية على مداخل وعموم بغداد، لورود معلومات عن تسلل انتحاريين وسيارات مفخخة لاستهداف المدنيين.

وتتزامن الهجمات مع مواصلة القوات العراقية تنفيذ عملية كبيرة، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل، ثاني مدن العراق وآخر أكبر معاقل الجهاديين فيه.

فرانس24/أ ف ب 

نشرت في : 30/05/2017

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