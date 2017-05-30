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آسيا

بنغلادش: إجلاء مئات الآلاف من السكان مع اقتراب الإعصار "مورا" من البلاد

© أ ف ب | قرويون تم إجلاؤهم تحسبا لإعصار مورا في 29 أيار/مايو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/05/2017

قامت السلطات البنغالية صباح الثلاثاء بإجلاء نحو 300 ألف شخص من سكان القرى الساحلية مع اقتراب إعصار "مورا" والذي ترافقه رياح تبلغ سرعتها 117 كلم/ساعة.

 اقترب إعصار "مورا" صباح الثلاثاء من بنغلادش، إذ وصل إلى الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد ترافقه رياح بلغت سرعة هبوبها 117 كلم/ساعة. وقد استبقت السلطات وصوله بإجلاء مئات الآلاف من سكان القرى الساحلية الأكثر تعرضا للخطر.

وأشار مركز الأرصاد الجوية لبنغلادش في نشرة عاجلة إلى أن الإعصار ضرب منطقة الساحل بين مدينة كوكس بازار ومرفأ شيتاغونغ الرئيسي في الساعة السادسة (00,00 ت غ). ومع اقتراب الإعصار، رفعت السلطات مستوى الإنذار إلى الدرجة العاشرة وأجلت نحو 300 ألف شخص إلى مراكز إيواء خاصة للحماية من الأعاصير.

وقال غلام مصطفى المسؤول الكبير في الحكومة الذي كلف بتنسيق عمليات الإجلاء، إن هؤلاء السكان "نقلوا إلى 400 مركز على الأقل للحماية من الأعاصير، من بينها مدارس ومبان حكومية في المناطق الساحلية"، مضيفا أنه لم يتلق أي معلومات عن وقوع أضرار حتى الآن. لكن الإعصار ألحق أضرارا ببعض المنازل وتسبب في اقتلاع بعض الأشجار.

فرانس24/ أ ف ب

 

نشرت في : 30/05/2017

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