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فرنسا

ضبط 135 كيلوغراما من "مخدر الجهاديين" للمرة الأولى في فرنسا

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/05/2017

ضبطت السلطات الفرنسية في مطار شارل ديغول نحو 135 كيلوغراما من الكبتاغون وهي عبارة عن مخدرات تسمى "مخدر الجهاديين"، وفق ما أعلنت الجمارك الفرنسية في بيان الثلاثاء.

قالت الجمارك الفرنسية الثلاثاء إنها ضبطت 135 كيلوغراما من الكبتاغون الذي يوصف بأنه "مخدر الجهاديين" في مطار شارل ديغول هذا العام، وهي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط هذا النوع في فرنسا.

وورد في بيان صادر عن الجمارك بأن هذا المخدر "قدم أخيرا على أنه ’مخدر النزاع السوري‘"، مشيرا إلى أنه يستخدم خصوصا في منطقة الشرق الأوسط. وتفيد تقارير أن الكبتاغون، وهو نوع من الأمفيتامينات، مخدر يستخدم على نطاق واسع بين المقاتلين في سوريا.

وأشارت الجمارك الفرنسية " إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها ضبط هذا المخدر في فرنسا".

واكتشف رجال الجمارك في مطار شارل ديغول في الرابع من كانون الثاني/يناير 350 ألف حبة كبتاغون وزنها 70 كيلوغراما مخبأة ضمن قوالب صناعية معدنية مصدرة من لبنان متجهة إلى جمهورية تشيكيا على ما يبدو. وفتحت السلطات الألمانية والتشيكية تحقيقا "كشف أن الوجهة الحقيقية هي السعودية عبر تركيا"، بحسب الجمارك الفرنسية.

كما تم ضبط 67 كيلوغراما من هذه الحبوب المخدرة في المطار في شباط/فبراير مخبأة أيضا في قوالب معدنية.

ويصنف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الكبتاغون على أنه "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة"، وعادة هو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

ونقل عن مقاتلين يتناولون هذا النوع من الحبوب المخدرة قولهم أنها تساعدهم على البقاء مستيقظين لأيام وتخدر أحاسيسهم، مما يسمح لهم بالقتل دون شعور بالذنب أو الخوف أو التعب.
 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 30/05/2017

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