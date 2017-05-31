أفغانستان: عشرات القتلى والجرحى في انفجار سيارة ملغومة في الحي الدبلوماسي بكابول

أسفر انفجار سيارة مفخخة الأربعاء في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول، عن مقتل 64 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 300 جريح. ولحقت أضرار مادية جسيمة بسفارتي فرنسا وألمانيا.

أدى انفجار سيارة مفخخة صباح الأربعاء في الحي الدبلوماسي في العاصمة كابول إلى مقتل ما لا يقل عن 64 شخصا وإصابة أكثر من 300 بجروح حسب وزارة الداخلية.

وقالت مارييل دو سارنيز الوزيرة الفرنسية المكلفة للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية إن السفارة الفرنسية في كابول تضررت في هجوم بسيارة ملغومة اليوم الأربعاء في العاصمة الأفغانية مضيفة أنه لا مؤشرات حاليا على سقوط ضحايا

فرنسيين.

وأضافت لراديو أوروبا 1 اليوم "لحقت بعض الأضرار المادية بالسفارة الفرنسية وكذلك بالسفارة الألمانية".

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وقال الناطق باسم الوزارة نجيب دانيش إن سيارة مفخخة انفجرت عند الساعة 08,25 (04,25 ت غ) وهناك أربعون قتيلا وجريحا" دون أن يعطي المزيد من التفاصيل في الوقت الحاضر.

فيما أفاد متحدث باسم وزارة الصحة أن أكثر من ستين جريحا معظمهم من المدنيين نقلوا إلى مستشفيات كابول، مضيفا "لا نعرف عدد القتلى بعد".

وقالت الشرطة إن سيارة ملغومة انفجرت في وسط العاصمة الأفغانية الأربعاء، ما أدى إلى تصاعد سحب الدخان الأسود فوق وسط المدينة في منطقة قريبة من القصر الرئاسي وسفارات أجنبية.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابول بصير مجاهد إن عدة أشخاص قتلوا وأصيبوا في الانفجار الذي وقع قرب المدخل الحصين للسفارة الألمانية. وأضاف مجاهد: "كانت سيارة ملغومة قرب السفارة الألمانية ولكن هناك العديد من المجمعات والمكاتب المهمة الأخرى القريبة من هناك أيضا. من الصعب تحديد الهدف المقصود(من الهجوم)".

وأدى الانفجار إلى تطاير النوافذ والأبواب في المنازل الواقعة على بعد مئات الأمتار.

ولم تتبن أي مجموعة الهجوم، لكن الانفجار يأتي بعيد بدء "هجوم الربيع" الذي تشنه حركة طالبان سنويا.

فرانس 24 / أ ف ب / رويترز

نشرت في : 31/05/2017