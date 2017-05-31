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رياضة

تقرير: نادي مانشستر يونايتد الأعلى قيمة في القارة الأوروبية

© أ ف ب | أرشيف | شعار نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/05/2017

أصدرت شركة "كي بي إم جي" الأربعاء تقريرا جاء فيه نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي على رأس قائمة ضمت أندية كرة القدم الأعلى قيمة في القارة الأوروبية. وتم تصنيف الأندية باستخدام على نظام محاسبة تعتمده الشركة المتخصصة.

تصدر مانشستر يونايتد الإنكليزي قائمة أندية كرة القدم الأوروبية الأعلى قيمة، بحسب تقرير لشركة "كي بي أم جي" اعتمد معاييرا لتحديد القيمة المالية، حلت فيه ستة أندية إنكليزية ضمن العشرة الأوائل.

ودرست الشركة الوضع المالي لتسعة وثلاثين ناديا في القارة العجوز، وقاست قيمتهم استنادا إلى شعبيتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والعائدات المحققة في موسمي 2014-2015 و2015-2016، إضافة إلى أداء هذه الأندية في المسابقات الكروية الأوروبية.

أما تصنيف الأندية، فقد تم بناء على القيمة السوقية اعتمادا على نظام محاسبة تعتمده الشركة المتخصصة، لمعرفة المبلغ المطلوب لشراء أي ناد بالكامل، والذي يأخذ في الاعتبار الديون المترتبة عليه.

وعلى رغم أن يونايتد خاض موسمين مخيبين بين العامين 2014 و2016، إلا أنه تمكن بموجب هذا التنصيف من تجاوز قيمة ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين العام الماضي، ليصبح أول ناد يتخطى حاجز ثلاثة مليارات يورو (2,7 ملياري جنيه إسترليني) لجهة القيمة.

من جهته، حافظ بايرن ميونيخ الألماني على المركز الرابع، بينما تساوى أرسنال ومانشستر سيتي الإنكليزيان في المركز الخامس مع قيمة أدنى بقليل من 1,7 مليار جنيه. وحلت في المراكز الأربعة المتبقية أندية تشلسي بطل الدوري الإنكليزي هذا الموسم، ومواطنه ليفربول، ويوفنتوس بطل الدوري الإيطالي للموسم السادس تواليا، وتوتنهام هوتسبر الإنكليزي.

فيما اعتبر رئيس قسم الرياضة في "كي بي إم جي" أندريا سارتوري في بيان، أن القيمة المتراكمة للأندية الأوروبية الرائدة تشير إلى أن القيمة الإجمالية لكرة القدم، كصناعة، نمت خلال الفترة الماضية.

وأضاف، "في حين أن هذا الأمر يعود بشكل جزئي إلى نمو عائدات النقل التلفزيوني، إلا أن تدويل العمليات التجارية للأندية واستثمارها في منشآت حديثة ومملوكة لها، وبشكل عام الممارسات الإدارية المستدامة، تمثل عوامل ساعدت في هذا النمو" لقيمة الأندية.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 31/05/2017

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