"أرامكو" السعودية: التوقيع على اتفاق لإنشاء أكبر مجمع للصناعات البحرية في الخليج

أعلنت شركة النفط الوطنية السعودية "أرامكو" الأربعاء، نيتها إنشاء أكبر مجمع للصناعات البحرية في الخليج بالاشتراك مع ثلاث شركات، في مشروع يهدف إلى المساهمة في تقليص الاعتماد على النفط.

تخطط "أرامكو" السعودية لإنشاء أكبر مجمع للصناعات البحرية في الخليج، من خلال مشروع مشترك مع ثلاث شركات أعلنته الأربعاء، وهو مشروع يتكلف 5,2 مليار دولار ويهدف إلى المساعدة على تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.

وتسبب تدني أسعار النفط في تباطؤ اقتصاد السعودية بشدة، ومن ثم تحاول المملكة خلق وظائف في قطاع الصناعات التحويلية وإنتاج سلع وخدمات اعتادت استيرادها من قبل.

وتتبنى المملكة إستراتيجية تستثمر من خلالها مبالغ كبيرة من الأموال الحكومية وميزانيات المشتريات للشركات الحكومية الكبرى، مثل شركة النفط الوطنية أرامكو، لجذب الخبرات الأجنبية من أجل تطوير صناعات إستراتيجية.

وقالت أرامكو إنها وقعت اتفاق مساهمين مع الشركة السعودية للنقل البحري (بحري)، وهي شركة تسيطر عليها الدولة تشحن النفط لصالح أرامكو، و"هيونداي" الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة، و"لامبريل" وهي شركة هندسية مقرها الإمارات العربية المتحدة ومدرجة في بورصة لندن.

وسيشغل المجمع مساحة 4,3 كيلومتر مربع في رأس الخير، على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية.

من جانبها، قالت شركة النفط العملاقة في بيان نشره موقعها الإلكتروني الأربعاء، "سيصبح المجمع الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث الطاقة الإنتاجية وحجم الأعمال".

كما جاء في البيان "سيطرح المشروع حزمة من المنتجات والخدمات غير المسبوقة في المنطقة، والتي ستسهم في تلبية طلب أرامكو السعودية وشركائها في منظومة التوريد على التصنيع والصيانة والإصلاح والتجديد الكامل لمنصات حفر النفط والغاز البحرية وسفن المساندة البحرية والسفن التجارية ومنها ناقلات النفط الضخمة".

ومن المتوقع بدء الأعمال الإنتاجية في المشروع خلال 2019، على أن يعمل المجمع بكامل طاقته الإنتاجية بحلول 2022.

كما ذكرت أرامكو أن المجمع سيعمل "بطاقة إنتاجية سنوية لتصنيع أربع منصات حفر بحرية وأكثر من 40 سفينة تشمل ثلاث ناقلات نفط ضخمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الصيانة اللازمة لأكثر من 260 منتجا من سفن ومنصات حفر بحرية".

من جهة أخرى، لامبريل في بيان، "المديرون يتوقعون أن يكون المجمع البحري الأكبر في الخليج من حيث الطاقة الإنتاجية والحجم".

مضيفة أن الحكومة السعودية ستغطي نحو 3,5 مليار دولار من التكلفة الإجمالية، على أن يمول المشروع المشترك ما تبقى من التكلفة. وستستثمر لامبريل ما يصل إلى 140 مليون دولار، ويمتلك 20 بالمئة من المشروع.

وستمتلك أرامكو 50,1 بالمئة وتستثمر ما يصل إلى 351 مليون دولار. وكانت الشركة قد وقعت مذكرة تفاهم بشأن المشروع في يناير/كانون الثاني 2016.

وقالت شركة النفط العملاقة من قبل إن تكلفة المشروع ستزيد على 20 مليار ريال (5,3 مليار دولار). فيما ستستثمر "بحري" ما يصل إلى 139 مليون دولار مقابل حصة نسبتها 19,9 بالمئة، وهيونداي ما يصل إلى 70 مليون دولار مقابل حصة عشرة بالمئة. ووافق صندوق التنمية الصناعية السعودي الحكومي على توفير تسهيل دين بقيمة مليار دولار.

وفي إطار الاتفاق، ستشتري أرامكو 20 منصة حفر وسفن دعم بحري وخدمات من المشروع المشترك بحسب ما قالته لامبريل التي قفز سهمها 13 بالمئة بعد الإعلان.

ووفق لامبريل، ستشتري بحري ما لا يقل عن 75 بالمئة من احتياجاتها من السفن التجارية على مدار عشر سنوات من المشروع، بحد أدنى 52 سفينة تجارية من بينها "عدد كبير" من ناقلات النفط العملاقة.

وكانت شركة "مكديرموت إنترناشونال" الأمريكية المتخصصة في تقديم خدمات حقول النفط والمعدات، قالت إنها ستقيم مشروعا للتصنيع في مجمع رأس الخير وستنقل بعض عملياتها تدريجيا من دبي إلى رأس الخير بحلول منتصف العقد الثالث من القرن الحالي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 31/05/2017