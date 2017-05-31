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أفريقيا

السودان يحظر استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية

© أ ف ب | مصري يعمل في حقل بطاطس في قرية شما بدلتا النيل بمحافظة المنوفية، في كانون الثاني/يناير 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/05/2017

أعلن رئيس حكومة السودان حظر استيراد المنتجات المصرية الزراعية والحيوانية ووقف استيراد السلع التي تعبر الأراضي المصرية من دول أخرى إلى السودان. ويأتي هذا القرار بعد أن ضبط الجيش السوداني معدات عسكرية مصرية، أثناء المعارك التي اندلعت مع متمردي إقليم دارفور الأسبوع الماضي.

أعلن السودان الثلاثاء حظر استيراد السلع الزراعية والحيوانية من مصر، كما أوقف استيراد السلع التي تعبر الأراضي المصرية من دول أخرى إلى السودان، في خطوة تزيد التوتر في العلاقات بين البلدين.

وتعد هذه الخطوة تأكيدا لقرار أوصت به لجان فنية تتبع لوزارة التجارة السودانية.

ويأتي القرار عقب إعلان الرئيس السوداني عمر البشير ضبط الجيش السوداني معدات عسكرية مصرية، أثناء المعارك التي اندلعت مع متمردي إقليم دارفور الأسبوع الماضي. ونفت مصر التدخل في الشأن السوداني ودعم المتمردين.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، أن رئيس الحكومة الفريق أول ركن بكرى حسن صالح أصدر قرارا أكد فيه "حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من جمهورية مصر العربية".

كما أكد أن اتحاد أصحاب العمل "يعمل على استيراد السلع مباشرة من المنشأ دون عبورها بجمهورية مصر العربية".
ويستورد السودان من مصر الفاكهة ومنتجات الأسماك، كما أن منتجات عدد من البلاد العربية تمر عبر الأراضي المصرية إلى السودان.
وأرجأ وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور زيارة للقاهرة كانت مقررة في 31 من أيار/مايو الحالي.

وتختلف الدولتان على ملكية مثلث حلايب الحدودي الواقع على ساحل البحر الأحمر، والذي تسيطر عليه مصر في الوقت الحاضر.

وأعاد السودان فرض تأشيرة دخول على المصريين الراغبين في زيارته، بعد أن كانوا معفيين من ذلك قبلا. كما أعادت مصر عددا من الصحافيين السودانيين من مطار القاهرة، في خطوة اعتبرت في إطار التصعيد بين البلدين.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 31/05/2017

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