العراق: 42 قتيلا على الأقل إثر هجمات انتحارية واستمرار المعارك في الموصل

أسفرت ثلاثة تفجيرات انتحارية في العاصمة العراقية بغداد ومدينة هيت غرب البلاد عن مقتل حوالي 42 شخصا وأكثر من مئة جريح خلال اليومين الماضيين. وجددت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بدعم الحكومة العراقية في حربها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي تبنى تفجيرات بغداد.

قتل 42 شخصا على الأقل في ثلاثة تفجيرات استهدفت بين ليل الإثنين وليل الثلاثاء بغداد وهيت الواقعة غربها وتبنى تنفيذ اثنين منهما تنظيم "الدولة الإسلامية"، ما يسلط الضوء على تصاعد هجمات الجهاديين مع مواصلة القوات الأمنية تقدمها لاستعادة الموصل.

وتأتي هذه التفجيرات بعد أيام قليلة على بدء شهر رمضان، حيث يتوجه العراقيون عادة بعد الإفطار لشراء احتياجاتهم وللاستجمام.

وتنفذ القوات العراقية منذ أكثر من سبعة أشهر عملية كبيرة لانتزاع الموصل من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي كان سيطر على المدينة قبل نحو ثلاثة أعوام، لكن الهزائم التي لحقت بالجهاديين لم تمنعهم من القيام بهجمات دموية في بغداد ومناطق أخرى في البلاد.

تقدم حذر للقوات العراقية غربي الموصل

وتعرضت بغداد خلال الساعات الماضية لهجومين أحدهما انتحاري، ما أسفر عن 27 قتيلا وأكثر من مئة جريح.

وقال ضابط برتبة رائد في الشرطة لوكالةالأنباء الفرنسية: "قتل 16 شخصا وأصيب 75 بجروح في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مدنيين عند محل لبيع المرطبات في منطقة الكرداة" وسط بغداد.

ووقع الهجوم بعد منتصف ليل الاثنين عند محل الفقمة للمرطبات، في منطقة الكرادة ذات الغالبية الشيعية، تبنى تنفيذه تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال التنظيم الجهادي في بيان إن "الاستشهادي إياد العراقي انطلق مساء أمس (الاثنين) بسيارته المفخخة مستهدفا تجمعا للرافضة (...) في منطقة الكرادة وسط بغداد" التي تقطنها غالبية شيعية.

واستهدف الهجوم مدنيين بينهم نساء وأطفال في منطقة الكرادة ذات الغالبية الشيعية.

وأظهرت صور ومشاهد فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات عند وقوع الانفجار والحريق الذي أعقبه والدمار الكبير الذي خلفه.

وغطى الركام الطاولات والكراسي أمام المتجر. وأظهرت إحدى اللقطات مشهد شخص ملقى على الأرض، فيما يحاول آخرون إسعافه.

ودان بريت ماكغورك المبعوث الأمريكي الخاص لدى التحالف الدولي لمحاربة الجهاديين في سوريا والعراق، الهجوم معربا عن تضامنه مع الشعب العراقي.

وقال ماكغورك في تغريدة على تويتر إن "إرهابيي تنظيم ‘الدولة الإسلامية‘ استهدفوا هذا المساء (الاثنين) أطفالا وعائلات كانوا أمام بائع مثلجات. نحن ندعم العراق في مواجهة الشر".

سيارة مفخخة ثانية

وفي هجوم ثان وقع صباح الثلاثاء بعد ساعات من الهجوم الأول، قتل وجرح عشرات جراء هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، تبنى تنفيذه أيضا تنظيم "الدولة الإسلامية". وقال ضابط في الشرطة "قتل 11 شخصا وأصيب 40 على الأقل بجروح في انفجار سيارة مفخخة مركونة استهدف مدنيين".

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن أن الهجوم كان بـ"انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري".

ووقع الانفجار حوالى الساعة 09,30 (06,30 ت غ) عند جسر الشهداء، أحد الجسور الرئيسية التي تربط مناطق مكتظة في جانبي بغداد، وفقا لضابط الشرطة .

وأصدر تنظيم "الدولة الإسلامية" بيانا تبنى فيه مسؤولية الهجوم جاء فيه: "تمكن الاستشهادي أبو حسين العراقي من الوصول بسيارته المفخخة وتفجيرها وسط تجمع للرافضة (...) في منطقة الشواكة" في إشارة إلى موقع الانفجار وأكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة ضحايا الهجومين.

ودان الاعتداءين الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس واصفا إياهما بـ"المخزيين".

كما دانت وزارة الخارجية الأمريكية "الاعتداءين الهمجيين اللذين ارتكبهما إرهابيو تنظيم ‘الدولة الإسلامية‘ في بغداد".

وأضافت الوزارة في بيان أن "هذين الاعتداءين الهمجيين اللذين راح ضحيتهما خصوصا أطفال أبرياء كانوا يتناولون إفطار رمضان وعجزة أتوا لقبض معاشاتهم التقاعدية يظهران مرة جديدة الوحشية المجانية للعدو الذي نواجهه".

وأكد بيان الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة "تجدد التزامها دعم حكومة العراق وشعبه في حربهما ضد تنظيم ‘الدولة الإسلامية‘ ".

وفي باريس أطفأ برج باريس أنواره ليل الثلاثاء تكريما لضحايا الاعتداءين.

تفجير انتحاري في هيت

وليل الثلاثاء قتل 15 شخصا بينهم صحافي وأربعة عسكرييين أحدهم آمر فوج، وأصيب 23 آخرون بينهم عسكريان، في تفجير انتحاري استهدف حاجزا عسكريا في هيت، المدينة الواقعة في محافظة الأنبار على بعد حوالي 200 كلم غرب بغداد، كما أفادت مصادر طبية وعسكرية.

وقال مدير إعلام صحة الأنبار أنس قيس العاني إن "دائرة صحة الأنبار سجلت مقتل 15 شخصا وإصابة 23 آخرين حصيلة تفجير هيت"، مشيرا إلى أن "غالبية القتلى مدنيون، ومن بينهم أربعة عسكريين أحدهم آمر فوج، إضافة إلى مراسل قناة آسيا الفضائية صهيب الهيتي، والجرحى أيضا غالبيتهم مدنيون فهناك جنديان جريحان" والبقية مدنيون.

وبحسب ضابط في الجيش في هيت برتبة مقدم فإن "تفجير هيت عبارة عن انتحاري استهدف حاجزا عسكريا كان تتواجد فيه قوة من الجيش ومدنيون وصحافي يقوم بتغطية نشاط".

معركة الموصل

تأتي هذه التفجيرات مع مواصلة القوات العراقية هجماتها لاستعادة السيطرة على المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" في الجانب الغربي من مدينة الموصل، آخر أكبر معاقل الجهاديين في البلاد.

وتمثل أحياء الشفاء والصحة والزنجيلي الواقعة إلى الشمال من المدينة القديمة ، المناطق التي تسعى القوات الأمنية للسيطرة عليها.

وقال العميد شاكر كاظم محسن الثلاثاء، إن القوات الأمنية تتقدم ببطء في حي الشفاء لحماية البنى التحتية.

وأوضح "المشكلة أن الحي يضم أربعة أو خمسة مستشفيات" مشيرا إلى أن قواتنا لديها "الوقت الكافي لحماية المدنيين والبنى التحتية".

ونبه محسن إلى أن تنظيم "الدولة الإسلامية" فقد المواقع التي كان يستخدمها لصنع المتفجرات وقذائف الهاون، كما أن أعداد الجهاديين تنخفض، وباتوا يعتمدون حاليا بصورة أساسية على "القناصة والانتحاريين" للتصدي للقوات العراقية.

وأشار إلى أن "هناك 50 إلى 100 مسلح يتنقلون من بناية إلى أخرى" في حي الشفاء .

وحذرت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة الاثنين من أن نحو 200 ألف مدني معرضون لخطر كبير، في المراحل الأخيرة من المعارك في الموصل.

وقالت ليز غراندي منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة : "نشعر بقلق عميق إزاء تعرض المدنيين الذين لا يزالون في مناطق ‘داعش‘ إلى مخاطر كبيرة خلال المراحل الأخيرة من الحملة العسكرية لاستعادة المدينة".

وأضافت غراندي أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى وجود ما بين 180 إلى 200 ألف مدني في المناطق التي يسيطر عليها الجهاديون في الموصل، أغلبهم في المدينة القديمة.

وتمثل المدينة القديمة، حيث تنتشر مبان متلاصقة وشوارع ضيقة، تحديا كبيرا أمام القوات العراقية.

وذكرت غراندي أن العائلات التي تمكنت من الفرار من مناطق سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية"، أخبرت الأمم المتحدة بوجود نقص كبير في المواد الغذائية والماء والأدوية، وقيام قناصة بإطلاق النار على المدنيين الذين يحاولون الهرب.

كما أعلن برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء في بيان أنه "لاحظ إشارات مقلقة عن زيادة نسبة سوء التغذية بين الأطفال في الموصل الغربية الذين أجبروا على النزوح خلال الفترة الأخيرة".

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 31/05/2017