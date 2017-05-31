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أوروبا

المغنية الأمريكية أريانا غراندي تعود إلى مانشستر لإحياء حفل خيري

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/05/2017

تعود مغنية الشباب الأمريكية أريانا غراندي الأحد إلى مدينة مانشستر البريطانية لإحياء حفل خيري تكريما لضحايا الاعتداء الذي وقع الاثنين الماضي عند انتهاء حفل موسيقي لها. وأعلن المنظمون أن ريع هذا الحفل سيعود إلى صندوق طارئ أنشئ لمساعدة عائلات ضحايا الهجوم الذي قتل فيه 22 شخصا.

بعد نحو أسبوعين من الاعتداء الدامي الذي هز مدينة مانشستر البريطانية عند نهاية حفل لأريانا غراندي، تعود المغنية الأمريكية الأحد للمدينة لتحيي حفلا خيريا تكريما لضحايا الاعتداء الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا الاثنين الماضي، بمشاركة نجوم آخرين.

وسيعود ريع هذا الحفل الاستثنائي إلى صندوق طارئ أنشئ لمساعدة عائلات ضحايا الهجوم الذي وقع الاثنين في 22 آيار/مايو عند انتهاء حفل غراندي.

وأضاف المنظمون أن بطاقات مجانية ستوزع على كل الذين حضروا حفل الأسبوع الماضي حين وقع الاعتداء.

وقالت غراندي في بيان "لن نستسلم للخوف، ولن ندع هذا الأمر يفرقنا. لن ندع الحقد ينتصر".

وأضافت أن "ردنا على هذا العنف يجب أن يكون أن نتقرب من بعضنا البعض أكثر، وأن نساعد بعضنا البعض".

وبين النجوم الذين سيشاركون في إحياء الحفل المغنية كايتي بيري وفرقة كولدبلاي والمغني جاستن بيبر وفاريل وليامز ومايلي سايرس.

وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجيا في مانشستر بعد أسبوع على الاعتداء الذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" وأعيد فتح محطة فيكتوريا للقطارات المتاخمة لمانشستر أرينا، قاعة الحفلات التي فجر فيها الانتحاري سلمان عبيدي نفسه.

وأعلنت الشرطة الثلاثاء أن التحقيق في الاعتداء يحرز تقدما كبيرا مؤكدة أن الانتحاري وهو بريطاني من أصل ليبي كان معروفا لدى الشرطة "لكن لارتكابه بعض الجنح الصغيرة نسبيا" وخصوصا السرقة وليس لمواقفه المتطرفة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 31/05/2017

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