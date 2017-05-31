هل تُضعف قضية "ريشار فيرون" الرئيس الفرنسي؟

عادت من جهتها أيضا الى مسألة ضلوع ريشار فيرون في قضية قد تُسئ للرئيس،الصحيفة الفرنسية كتبت أن القضية التي يشتبه بضلوع الوزير فيرون فيها،تتضارب فيها مصالح خاصة بملفات عامة ما يطرح تساؤلات بشأن أخلاقية مسار الوزير الذي يعد أحد الأوفياء للرئيس ماكرون، ليبيراسيون خصصت ملفا تطرق بالتفصيل للقضية التي تعود للعام 2010، الصحيفة الفرنسية عادت لتؤكد بأن ريشار فيرون سيخلط الأوراق ولاسيما أن "حركة إلى الأمام" شيدت حملتها على ضرورة تجديد السياسة والساسة وها هي اليوم تجد نفسها في وضع يتعارض وتوجهاتها.