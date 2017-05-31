كيف يساهم شهر رمضان في "ندرة" سيارات الأجرة "أوبر" بفرنسا !

أثر غير منتظر لشهر رمضان في فرنسا... ندرة سيارات الأجرة الأمريكية "أوبر". فمنذ السبت الماضي المصادف لأول أيام شهر رمضان في فرنسا، أبدى عدد كبير من مستخدمي هذا النوع من سيارات الأجرة صعوبة في إيجاد سيارة اعتبارا من الساعة التاسعة والنصف مساء، ما يتزامن مع اقتراب موعد الإفطار. ما أثر سلبا على سعر التعرفة.

أبدى عدد كبير من مستخدمي سيارات الأجرة الأمريكية "أوبير" في فرنسا صعوبة في حصولهم على هذه الخدمة منذ السبت الماضي اعتبارا من الساعة التاسعة والنصف مساء حسب ما أفادت به هذا الأسبوع وسائل إعلام فرنسية.

فحسب صحيفة "لوباريزيان" التي نشرت الأربعاء مقالا في الموضوع، فإن عددا كبيرا من مستخدمي "أوبير"، التي تقدم خدمة التوصيل بأسعار أقل من سيارات الأجرة التقليدية، عبروا عن استيائهم إثر الصعوبات التي يواجهونها من أجل الحصول على سيارة "أوبر" اعتبارا من الساعة التاسعة والنصف مساء، منذ السبت الماضي (27 مايو/أيار). وهو ما يتزامن مع أول أيام شهر رمضان في فرنسا واقتراب توقيت الإفطار عند مسلمي فرنسا الذين يضاهي عددهم الثمانية ملايين.

"نعم لاحظنا هذه الظاهرة" أكدت مديرية الاتصال في شركة "أوبر" لصحيفة لوبارزيان. والتي أضافت في تصريحها "هذا هو الحال خلال بعض الأحداث الثقافية والرياضية... حيث يقطع السائقون اتصالهم بالتطبيق"، ما يجعل العرض يقل والسعر يرتفع.

ويرجع هذا التذبذب في نشاط سيارات الأجرة "أوبر" خلال شهر رمضان في فرنسا، إلى كون عدد كبير من سائقي الشركة الأمريكية من الجالية المسلمة حيث قال غريغوار كوب، مدير الاتصال في الفرع الفرنسي للشركة، في برنامج "كابتال" على قناة "إم6" الفرنسية في 2016، "غالبية السائقين الذين يشتغلون معنا من سكان الضواحي، ومن أصول مغاربية، ومسلمون"

وباتت شركة "أوبر" العاملة في أكثر من 60 بلدا من أسرع الشركات الناشئة في العالم نموا، وقد أدى انتشارها وإقبال الجمهور على خدماتها إلى نشوء نزاعات مع سائقي سيارات الأجرة التقليدية، تجلت خصوصا عبر إضرابات واسعة واحتجاجات شملت مدنا عدة حول العالم.

فرانس24

نشرت في : 31/05/2017