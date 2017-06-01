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الشرق الأوسط

السعودية: سماع دوي انفجار في القطيف وأنباء عن هجوم بسيارة مفخخة

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/06/2017

أفاد شاهد عيان في مدينة القطيف السعودية بوقوع "انفجار هائل" في المدينة التي تقطنها أغلبية شيعية. وقالت قناة "العربية" إن شخصين على الأقل قتلا عندما انفجرت سيارة ملغومة في كديمة القطيف شرق المملكة.

سمع الخميس دوي انفجار في مدينة القطيف السعودية ذات الغالبية الشيعية، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة. وقالت قناة تلفزيون "العربية" إن شخصين على الأقل قتلا عندما انفجرت سيارة ملغومة في كديمة القطيف شرق المملكة، بينما قالت قناة "الإخبارية" إن التقارير الأولية تشير إلى أن القتيلين من الهاربين، مما يعني أنهما من المطلوبين لدى أجهزة الأمن.

وقال وقال أحد الشهود من القطيف بشرق المملكة طالبا عدم الكشف عن اسمه "كان انفجارا هائلا".

وأوضح الشاهد أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة التي طوقتها الشرطة، فيما أفادت قناة العربية أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة.

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وشريط فيديو تظهر فيها سيارة مشتعلة في الشارع يتصاعد منها دخان كثيف أسود.

وظهرت في صور أخرى جثة متفحمة بالقرب من السيارة التي يظهر أنها رباعية الدفع بعد إطفاء النار.

شهدت المنطقة الشرقية ومن ضمنها القطيف منذ 2014 هجمات واعتداءات تستهدف الشيعة تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 شيعيا.

ويعيش أغلب الشيعة في السعودية في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط ويشكون من التهميش.

 

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 01/06/2017

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