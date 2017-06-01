التونسية أنس جابر أول عربية تبلغ المرحلة الثالثة في تاريخ البطولات الكبرى للتنس

باتت التونسية أنس جابر (22 عاما) أول عربية تبلغ الدور الثالث في بطولة كبرى "الغراند سلام" إثر فوزها الأربعاء على السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا المصنفة سادسة 6-4 و6-3 في بطولة رولان غاروس.

تمكنت لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر الأربعاء من التأهل إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، إثر فوزها الأربعاء على السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا المصنفة سادسة 6-4 و6-3، لتصبح أول عربية تبلغ هذا الدور في بطولة كبرى.

وتمكنت جابر البالغة من العمر 22 عاما والمصنفة 114 عالميا، من قلب تأخرها في المجموعة الثانية 1-3، والفوز بخمسة أشواط متتالية.

ورفعت جابر بعد فوزها العلم التونسي، وبدا التأثر واضحا عليها.

وقالت اللاعبة التي فازت بعد خطأ مزدوج من منافستها على إرسالها "أنا سعيدة جدا جدا لبلوغ الدور الثالث في البطولات الكبرى للمرة الأولى. المشجعون هنا وكل التونسيين ساعدوني في هذه المهمة".

"الخاسرة صاحبة الحظ السعيد"

وباتت اللاعبة الشابة أول عربية تبلغ الدور الثالث في بطولة كبرى، علما أن أفضل نتيجة للاعبة عربية في "الغراند سلام" سابقا كانت لمواطنتها سليمة صفر التي بلغت الدور الثاني أكثر من مرة (مرتان في رولان غاروس، وثلاث مرات في ويمبلدون الأنكليزية، ومرة في فلاشينغ ميدوز الأمريكية).

وأشادت جابر بالدعم الذي نالته من صفر، قائلة إن الأخيرة "مصدر إلهام كبير، وتساعدني بشكل دائم وتدعمني".

وتلتقي بطلة رولان غاروس للشابات عام 2011 في الدور المقبل مع السويسرية تيما باتشينسكي التي هزمت الأمريكية ماديسون برينغل 6-صفر و6-2.

وحققت جابر في المباراة 30 ضربة رابحة مقابل 13 فقط للسلوفاكية التي كانت أفضل نتيجة لها على ملاعب رولان غاروس الترابية بلوغ نصف نهائي 2009.

وتشارك جابر في بطولة 2017 رغم خسارتها في التصفيات، إلا أنها استفادت من انسحاب الألمانية لورا سيغموند بسبب الإصابة.

وأصبحت جابر أول خاسرة في التصفيات أو ما يعرف بـ"الخاسرة صاحبة الحظ السعيد" تبلغ الدور الثالث في رولان غاروس منذ 1995 عندما نجحت الألمانية فيرونيكا مارتينيك في ذلك.

أما الهولندية نيكول ياغرمان فكانت "الخاسرة صاحبة الحظ السعيد" الوحيدة التي وصلت إلى الدور الرابع في البطولة الفرنسية وذلك عام 1988.

من جهتها، تشارك تشيبولكوفا في رولان غاروس بعد إصابة في رسغ اليد أرغمتها على وضع جبيرة في وقت سابق من الموسم الحالي، وكانت تحضيراتها متواضعة إذ لم تلعب سوى ثلاث مباريات على الأرض الترابية.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 01/06/2017