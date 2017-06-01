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أوروبا

مقتل 13 جنديا تركيا في حادث تحطم مروحيتهم قرب الحدود العراقية

© أ ف ب- أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/06/2017

قتل 13 جنديا تركيا في حادث تحطم مروحيتهم من طراز كوغار فرنسية الصنع، بعد أن اصطدمت بأحد خطوط التوتر الكهربائي العالي إثر إقلاعها من قاعدة عسكرية في محافظة شيرناك الحدودية مع العراق. وذكر الجيش أن المؤشرات الأولية تدل على أن الحادث عرضي.

قتل 13 جنديا تركيا الأربعاء في جنوب شرق تركيا إثر تحطم مروحيتهم من جراء اصطدامها بأحد خطوط التوتر الكهربائي العالي، كما أعلن الجيش. وقال الجيش في بيان إن المروحية وهي من طراز كوغار فرنسية الصنع تحطمت بعيد إقلاعها من قاعدة عسكرية في محافظة شيرناك الحدودية مع العراق. وأوضح الجيش أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المأساة نجمت عن حادث عرضي لكن التحقيق لا يزال جاريا. وأضاف أن "رفاقنا الأبطال في المروحية استشهدوا".

وبحسب وكالة أنباء الأناضول شبه الحكومية فإن رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار توجه إلى المنطقة لإجراء تفتيش.
من جهته أعلن مجلس محافظة شيرناك أن أجهزة الإسعاف التابعة للمحافظة هرعت إلى مكان الحادث.

وكان سبعة أشخاص، بينهم أربعة روس، قتلوا في آذار/مارس في إسطنبول اثر اصطدام مروحية كانت تقلهم ببرج عال.

فرانس24/أ ف ب

 

نشرت في : 01/06/2017

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