دراسة: العاهل السعودي يتفوق على ترامب من حيث إعادة التغريدات على تويتر

بالرغم من "شغف" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتغريدات عبر تويتر إلا أنه في معركة الحصول على أكبر عدد من إعادة التغريدات يحل خاسرا. فقد كشفت دراسة بعنوان "تويبلوماسي" أو دبلوماسية تويتر ، تصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز قائمة الزعماء الحاصلين على أكبر عدد من إعادة التغريدات. وشملت الدراسة حسابات رسمية وشخصية لقادة في 178 بلدا.

كشفت دراسة بعنوان "تويبلوماسي" أو دبلوماسية تويتر أجرتها شركة "بورسون-مارتستيلر" للاتصالات أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يحظى بأكبر عدد من إعادة التغريدات، وجاء متفوقا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروف "بشغفه" بتويتر.

أما من ناحية عدد التغريدات فإنه لا توجد منافسة بين الرجلين، فالعاهل السعودي أطلق 10 تغريدات خلال الفترة التي غطتها الدراسة وهي من نيسان/أبريل 2016 إلى 20 أيار/مايو 2017

إلا أن كل واحدة من هذه التغريدات العشر حظيت بأكثر من 147 ألف إعادة تغريد في المعدل، مقارنة مع 13100 إعادة تغريد لترامب، بحسب الدراسة وهي السادسة التي أجرتها الشركة.

واستندت الدراسة على تحليل 856 حساب تويتر رسمي وشخصي للقادة في 178 بلدا.

وتعتبر إعادة التغريدات واحدة فقط من مقاييس التأثير على مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أن ترامب يتفوق في المقاييس الأخرى.

وبعد السخرية التي عمت الإنترنت بسبب استخدام ترامب كلمة غريبة في تغريدة أطلقها الأربعاء، وجدت الدراسة أن ترامب قد يكون أكثر زعيم في العالم يحظى بمتابعة على تويتر حتى آب/اغسطس.

قائمة: من يتصدر تويتر من حيث عدد المتابعين؟

ويتصدر البابا فرنسيس القائمة حاليا، إذ إن له 33 مليون و716301 ألف متابع على حساباته بتسع لغات.

ويتخلف عنه ترامب بنحو 3,5 ملايين متابع، إلا أن حسابه نما بمعدل 5,7% شهريا خلال الانتخابات الأمريكية وبدء رئاسته ما يضعه على طريق التفوق على البابا، بحسب التقرير.

وجاء في المرتبة الثالثة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي الذي له 30 مليونا و58659 متابعا.

ورغم كل الضجة التي يثيرها ترامب حول تغريداته إلا أن الدراسة وجدت أن القادة الآخرين نادرا ما يتحاورون معه على تويتر، إذ لم يرد عليه مباشرة سوى الرئيس المكسيكي بينا نيتو وزعيمة جزر مارشال هيلدا هاين، وحاكم بورتو ريكو ريكي روسيلو.

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 01/06/2017